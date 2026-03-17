Sénégal: Zakat al-Fitr - Un acte de purification et de solidarité envers les pauvres musulmans, selon un religieux

Le guide religieux Chérif Boun Chamsidine Aïdara, président de la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance (sud), a rappelé l'importance de la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire destinée à parachever le jeûne du mois de ramadan et à renforcer la solidarité envers les plus démunis.

Selon lui, le ramadan est un mois béni composé de plusieurs étapes, notamment les dix premiers jours, les dix du milieu et les dix derniers jours, qui constituent une période spirituelle particulièrement importante pour les fidèles musulmans. Il a expliqué, dans un entretien avec l'APS, que la Zakat al-Fitr a pour objectif principal de "corriger les imperfections du jeûne et les éventuelles erreurs commises durant le ramadan".

Elle contribue également à soulager les pauvres et les nécessiteux, tout en renforçant la solidarité et la fraternité au sein de la communauté musulmane. "Cette zakat a pour sens de compléter et de réparer notre jeûne, mais aussi de permettre aux pauvres de partager la joie de la fête", a-t-il indiqué.

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Le guide religieux a précisé que les bénéficiaires de cette aumône sont les pauvres et les nécessiteux musulmans. "Le pauvre" est, selon lui, "celui qui n'a rien", tandis que le nécessiteux est "celui qui possède quelque chose mais qui ne dispose pas de suffisamment de moyens pour célébrer dignement la fête ". Concernant le moment de son versement, Chérif Boun Chamsidine Aïdara a indiqué que la Zakat al-Fitr peut être donnée deux jours avant la fête de l'Aïd el-Fitr ou le jour même avant la prière.

Il a également souligné que la quantité à offrir peut être estimée entre deux et trois kilogrammes de denrées alimentaires couramment consommées, telles que le riz, le maïs ou le mil au Sénégal. "L'objectif est de donner quelque chose de consistant afin de permettre aux bénéficiaires de célébrer dignement la fête", a-t-il insisté.

Le chef religieux a par ailleurs rappelé que le chef de famille est généralement chargé de s'acquitter de cette aumône pour chaque membre de son foyer ou toute personne placée sous sa responsabilité. Il a aussi attiré l'attention sur certaines erreurs fréquemment constatées, notamment le fait de donner la Zakat al-Fitr après la prière de l'Aïd, "ce qui n'est pas conforme à la recommandation religieuse".

Il a précisé que cette aumône est destinée exclusivement aux musulmans pauvres ou nécessiteux, tout en soulignant que cela n'empêche pas un musulman de faire preuve de générosité envers des non-musulmans en dehors du cadre de la Zakat al-Fitr.