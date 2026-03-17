Madagascar: Mondial en salle - Claudine Nomenjanahary tente un record

Claudine Nomenjanahary représentera Madagascar aux championnats du monde d'athlétisme en salle en Pologne. Une occasion pour elle de se mesurer aux meilleures mondiales.

La sprinteuse malgache Claudine Nomenjanahary entame sa saison internationale lors des championnats du monde d'athlétisme en salle en Pologne, du 20 au 22 mars. Spécialiste du 100 m et du 200 m, elle s'alignera cette fois sur le 60 m, une distance explosive dominée par les meilleures sprinteuses mondiales. En ce début d'année, Claudine Nomenjanahary affiche sa détermination sur les réseaux sociaux. La sprinteuse malgache, habituée aux distances de 100 m et 200 m, a retrouvé la piste sur les installations de son club français, le Stade Sottevillais 76.

Lors de la reprise de la saison, elle a réalisé 7"42 sur 60 m et 24"36 sur 200 m, à seulement un centième du record national sur la distance (24"35). Des performances encourageantes pour lancer sa saison hivernale. Le 60 m en salle constitue une épreuve très relevée où la marge se joue souvent au centième de seconde. Le record du monde féminin appartient à l'Américaine Florence Griffith-Joyner, qui avait signé 6"92 en 1993. Cette performance reste aujourd'hui la référence absolue de la discipline.

Nouveau départ

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Avec son chrono de 7"42, la Malgache se situe encore à plusieurs dixièmes des meilleures sprinteuses internationales, qui tournent régulièrement autour de 7 secondes ou moins lors des grands rendez-vous mondiaux. Mais l'objectif de la représentante de la Grande Île ne se limite pas forcément à la finale. Une performance proche de son meilleur niveau pourrait lui permettre d'améliorer ses références personnelles et d'acquérir de l'expérience face à l'élite mondiale.

Pour Claudine Nomenjanahary, cette participation représente surtout une opportunité de se mesurer au plus haut niveau et de préparer au mieux sa saison estivale sur ses distances de prédilection, le 100 m et le 200 m, où elle reste l'une des figures majeures de l'athlétisme malgache.

Pour Tsiry Manantena Rakotomalala, directeur technique national de la Fédération malagasy d'athlétisme, la participation de Claudine Nomenjanahary marque le retour de Madagascar sur la scène mondiale chez les seniors. « La présence de Claudine Nomenjanahary aux championnats du monde en salle en Pologne est une occasion pour elle de se mesurer aux meilleures mondiales. Espérer une victoire serait un peu exagéré, mais ce sera une occasion pour elle d'affûter ses armes, d'améliorer son record personnel et de préparer la saison en plein air. »

« Ce championnat du monde est un nouveau départ, une nouvelle étape dans ma vie en tant qu'athlète de haut niveau. Je me battrai pour représenter dignement Madagascar », confie Claudine Nomenjanahary.