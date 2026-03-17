Madagascar: Pétanque/ZONE 4 - Le pays pourrait présenter deux équipes

La Fédération de sport boules malgache aura encore quatre sorties internationales cette saison. La plus proche sera le tournoi de la zone 4 à Maurice, fin avril.

La Fédération de sport boules malgache (FSBM) a officiellement ouvert la saison par un tournoi d'envergure nationale ce week-end à Soamandrakizay. D'autres compétitions internationales et nationales vont s'enchaîner et s'étaler toute l'année après la première sortie à la Grande Finale de la Passion pétanque française. La plus proche sera le tournoi de la zone 4, ou zone Est de l'Afrique, dédié aux seniors hommes, qui se tiendra du 27 avril au 3 mai à Maurice.

«Nous sommes en ce moment en contact avec l'organisateur du tournoi et la coordination internationale qui nous aident à faciliter tout ce qui est préparation administrative (...) Chaque pays membre pourrait présenter deux équipes chacune et trois pour Maurice, pays hôte (...) Si nous avons les moyens financiers, nous envisageons d'y aligner deux équipes», souligne Julio Adrien Edouard Andrianirina, président de la fédération.Sept pays de la région disputeront la joute zonale, à savoir Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores, Djibouti, le Kenya et un autre pays de l'Afrique de l'Est, encore à confirmer par la Confédération africaine.

Reconquête

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Chaque équipe devrait être constituée de quatre joueurs et pourrait participer à deux épreuves, en triplette et en tête-à-tête ou tir de précision, dans le cas où une nation qualifierait deux équipes ou plus en phase finale. Celles-ci devraient s'affronter en quart de finale, car un pays n'aura droit qu'à une seule médaille par épreuve. « La fédération confiera la sélection à la direction technique nationale collégiale formée par les responsables techniques des douze ligues avec les entraîneurs nationaux », précise le patron de l'instance nationale.

«Après un bilan négatif aux compétitions africaines au Burkina Faso, au Togo puis en Mauritanie, notre objectif est la reconquête de l'Afrique. Ce sera aussi une occasion de détecter les nouveaux talents susceptibles d'étoffer l'équipe nationale en vue des éventuelles compétitions internationales, outre les mieux classés de la saison 2025 et ceux performants aux compétitions d'envergure nationale», confie le numéro un de la FSBM.

D'autres compétitions internationales figurent dans le calendrier de la saison, en l'occurrence la tournée estivale en France, les championnats du monde des jeunes à Santa Susanna, en Espagne, et les championnats du monde seniors hommes en triplettes et tir de précision en Malaisie.