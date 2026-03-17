Sénégal: Saint-Louis - Victor Diagne intègre le staff de la Linguère comme entraineur adjoint

17 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La Linguère de Saint-Louis (nord), un club de l'élite du football sénégalais, a annoncé l'arrivée de l'ancien international sénégalais Victor Diagne au sein de son staff technique en tant que coach adjoint.

"Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de Victor Diagne au poste de coach adjoint", peut-on lire dans un post largement partagé sur les plateformes digitales du principal club du nord du pays.

"Son expérience et son expertise viendront renforcer notre staff technique afin d'accompagner l'équipe dans l'atteinte de ses objectifs sportifs", ajoute la Linguère de Saint-Louis en parlant de Victor Diagne.

La Linguère de Saint-Louis occupe actuellement la 13e place du classement de la Ligue 1 de football sur un total de 16 équipes, des résultats qui placent les "Samba Linguère" dans une situation peu confortable.

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