Sénégal: Banque mondiale - Le Nigérien Djibrilla Issa nommé directeur de division pour cinq pays, dont le Sénégal

Dakar — La Banque mondiale annonce dans un communiqué la nomination du Nigérien Djibrilla Issa au poste de directeur de division pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, M. Issa assurera la coordination de l'engagement de la Banque mondiale dans ces cinq pays, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires au développement et les parties prenantes.

"Son action s'articulera notamment autour de la promotion de l'emploi, à travers des investissements stratégiques dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la connectivité numérique et le capital humain", explique le communiqué.

La mission de Djibrilla Issa est de "soutenir une croissance inclusive et durable"

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est un honneur pour moi d'assumer cette nouvelle responsabilité et de renforcer le partenariat du groupe de la Banque mondiale avec les pays dont j'aurai la charge de soutenir les ambitions de développement", rapporte le communiqué en citant M. Issa.

"Je me réjouis de collaborer étroitement avec les autorités nationales et nos partenaires afin de mettre en œuvre des solutions concrètes et adaptées aux aspirations des populations", a ajouté le nouveau directeur de division de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

M. Issa a intégré la Banque mondiale en 2001 en qualité de spécialiste du secteur financier. Il y a occupé, en vingt ans, des postes à responsabilité dans diverses régions du monde.

Ces fonctions lui ont permis d'acquérir une solide expertise opérationnelle et managériale, selon le communiqué.

Il est ex-directeur sectoriel chargé de la finance, de la compétitivité et de l'investissement pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan.

"Dans ce rôle, il a conduit le dialogue politique et apporté un soutien opérationnel en faveur d'une croissance inclusive dans des environnements nationaux complexes", rappelle la même source.

Auparavant d'intégrer la Banque mondiale, ajoute-t-elle, Djibrilla Issa a exercé des fonctions de direction dans le domaine de la supervision et de la régulation bancaires à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

M. Issa sera basé à Dakar, d'où il pilotera l'engagement stratégique et les programmes pays de la Banque mondiale, à travers un portefeuille de près de 6 milliards de dollars américains (environ 3420 milliards de francs CFA) destinés aux cinq pays, selon le communiqué.