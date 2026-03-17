Madagascar: Antsiranana - Un bateau postal prend la mer

La Paositra Malagasy a mis en service un bateau postal destiné à renforcer la liaison maritime entre Nosy-Be et le port d'Ankify, un axe vital pour les échanges économiques et la mobilité dans la région nord de Madagascar.

Dans les eaux qui séparent l'île de Nosy- Be de la grande terre, une nouvelle silhouette vient désormais s'ajouter au ballet quotidien des embarcations. Ce bateau postal vient également renforcer les services postaux et améliorer la connectivité entre les différentes régions. Il va aussi faciliter le déplacement des habitants, des commerçants et des voyageurs qui transitent entre Nosy-Be et la Grande Terre.

La cérémonie officielle de baptême et de mise à l'eau de ce nouvel équipement, baptisé « Sambo Paositaly », s'est déroulée vendredi dernier au port de Nosy-Be. Les autorités locales et régionales, civiles et militaires, les responsables postaux et une foule de curieux se sont rassemblés pour assister à l'événement.

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Sur le quai, l'atmosphère est animée. Le soleil se reflète sur la coque fraîchement peinte aux couleurs de la Paositra Malagasy. Entre le clapotis régulier des vagues contre les quais et les murmures de la foule venue assister à l'événement, tous les regards convergent vers une embarcation flambant neuve. Certains prennent des photos, d'autres observent en silence. Pour plusieurs habitants venus assister à la scène, ce bateau représente bien plus qu'un simple moyen de transport.

« Cela va beaucoup aider pour le courrier et les colis. Parfois, il faut attendre longtemps avant que les lettres arrivent », confie une mère de famille, habituée à recevoir des colis et des courriers venant de l'étranger.

Instant attendu

Au moment solennel, les discours se succèdent avant la coupure du ruban. Les intervenants rappellent l'importance de maintenir un service postal efficace, notamment dans les localités éloignées où la mer constitue parfois la seule voie de communication.

Après une courte bénédiction prononcée pour souhaiter bonne route à l'embarcation et à son équipage, la cérémonie d'inauguration s'est conclue par une brève démonstration en mer, permettant d'observer les premières manoeuvres du bateau sur les eaux du port, avec à son bord une quarantaine de passagers. Un premier voyage symbolique qui marque peut-être le début d'un nouveau chapitre pour le transport postal maritime à Nosy-Be.

Les regards suivent sa trajectoire jusqu'à ce qu'elle revienne s'amarrer. Des applaudissements éclatent parmi les personnes présentes. « L'acquisition d'un tel équipement constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services offerts à la population et alléger les difficultés auxquelles elle est confrontée. Au-delà de la facilitation des échanges postaux, cette nouvelle infrastructure contribue également au désenclavement des territoires et au développement économique local », a souligné le chef de région par intérim, Jafimanjo, lors de son intervention.

Une capacité de 10 tonnes

Conçu pour répondre à des besoins à la fois logistiques et de transport, le « Sambo Paositaly » affiche une capacité de charge de dix tonnes. À bord, il peut également accueillir quarante-deux passagers, ainsi que deux véhicules de type pick-up 4x4, une configuration qui en fait un outil polyvalent au service des voyageurs comme des opérateurs économiques, notamment grâce à un tarif compétitif.

Dans un premier temps, il assurera trois rotations hebdomadaires. Équipé de deux moteurs de 150 chevaux chacun, il promet des traversées plus rapides entre Nosy-Be et Ankify, réduisant ainsi les temps de déplacement sur cette route maritime très fréquentée