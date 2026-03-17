Madagascar: Coopération - Le Japon appuie les secteurs nutrition et agricole

Le Japon renouvelle son soutien financier pour venir en aide à la population malgache. Il alloue 4 milliards d'ariary (840 000 euros) pour poursuivre des projets de nutrition et de sécurité alimentaire dans le Sud-est et le Centre de Madagascar. « Le gouvernement japonais accorde beaucoup d'importance, entre autres, au secteur agricole et au secteur de la santé publique, y compris la nutrition, surtout des enfants (...) », a déclaré l'ambassadeur Tojima, à l'occasion de la signature des accords de financement du gouvernement japonais pour deux projets en faveur des populations malgaches, qui s'est tenue à Ivandry, hier.

Ces initiatives, mises en oeuvre respectivement par les ONG « Association of Medical Doctors of Asia (AMDA) » et « Save the Children Japan », visent à augmenter les rendements des cultures maraîchères dans le district de Manjakandriana et à améliorer la nutrition dans le Sud-est de Madagascar. Le projet de AMDA a pour objectif d'accroître la productivité locale grâce à la formation d'agriculteurs relais, à la diffusion de pratiques culturales améliorées et à la fourniture d'équipements adaptés.

Le projet de Save the Children Japan vise, quant à lui, à prévenir et traiter la malnutrition chez les enfants des districts de Mananjary et Nosy Varika, tout en soutenant les producteurs locaux. « Ces initiatives auront un impact important, en particulier pour les enfants et les ménages les plus vulnérables. La pérennité des résultats repose sur la coopération étroite entre les autorités locales, les organisations partenaires, les communautés et le gouvernement malgache», souligne l'ambassadeur Tojima. Ces programmes touchent directement environ 12 000 personnes dans le Sud-est et 600 ménages à Manjakandriana.