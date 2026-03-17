Madagascar: Grand Open - Le trio Liva, Rams et Mamy sacré

17 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La fédération sport boules malgache a ouvert officiellement la saison 2026 par un Grand Open ce week-end au boulodrome de Soamandrakizay. La triplette d'Analamanga formée par Liva, Rams et Mamy remporte le trophée chez les seniors hommes. Celle-ci a défait à sens unique par 13 à 0 en finale l'équipe des vainqueurs du National la Marseillaise, Lova et Tonnerre, renforcée par Claude du Sport Boule d'Ambohimahasoa (SBA) de Matsiatra-Ambony.

L'équipe de la championne du monde en doublette mixte, Fana, en compagnie de Mirana et Bakoly du C2BA de Vakinankaratra a arraché la victoire finale chez les dames en battant Fetra, Hortensia et Tahiry de SBA (13-4). Le club d'Antsirabe a réalisé un doublé en assurant la victoire chez les jeunes. Le mondialiste, Clarito, aux côtés d'Andry et Maitre Kely s'est imposé 13 à 2 contre Mandrindra, Dilan et Elio du PAC Ampitatafika.

Et dans la catégorie des vétérans, le trio de l'ABC Analamanga formé par Mamy, Jumelle et Vololona a battu en duel final Rolland, Raymond et Victor du C2BA (13-6). Cette compétition d'ouverture de saison a réuni deux cent trente-sept boulistes issues des douze ligues. Deux cent trente-deux équipes ont été engagées chez les seniors hommes, quarante chez les dames, trente-neuf chez les vétérans et vingt-six chez les juniors.

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