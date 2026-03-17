Madagascar: Circulation - Coupure sur la RN2

Une interruption temporaire de la circulation est prévue sur la Route nationale n°2 (RN2), qui relie Antananarivo à Toamasina, entre le PK 61+400 et le PK 63+500. Cette mesure, annoncée hier par le Ministère des Travaux Publics dans un communiqué, s'inscrit dans le cadre des travaux d'entretien périodique de cette artère.

Les perturbations sont liées aux tirs de mine programmés sur le chantier, prévus le jeudi et le vendredi 20 mars, entre 12 h et 13 h. Pendant ces opérations, aucune voie de contournement ne sera disponible, ce qui risque de provoquer des ralentissements importants. Le ministère recommande donc aux automobilistes de prévoir leur déplacement en conséquence et de suivre attentivement les instructions des équipes présentes sur place afin d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers.

Il rappelle que ces travaux sont indispensables pour garantir la sécurité des usagers, en réduisant les risques liés à l'état actuel de la route, et pour assurer la durabilité et la pérennité de la RN2. Ces interventions permettent de maintenir la chaussée en bon état, d'éviter l'aggravation des dégradations et de préserver une circulation plus sûre sur cet axe majeur reliant Antananarivo à Toamasina.