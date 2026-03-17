Madagascar: Jiujitsu - La fédération passe à la digitalisation

Jeune et dynamique. Créée il y a trois ans, la fédération malgache de jiujitsu (FMJJ) se lance dans la transition numérique. L'équipe dirigeante de l'instance nationale franchit une étape décisive dans sa modernisation en lançant la licence digitale.

Après une phase de recensement rigoureuse bouclée fin février, la fédération amorce le déploiement de sa licence dématérialisée qui sera effective dès la compétition inaugurale de la saison : le Grappling Tournament XX. La saison 2026 marquera pour la FMJJ la fin de l'ère du papier au profit d'un système numérique centralisé. « Cette initiative vise à fluidifier la gestion des athlètes et à sécuriser les données de chaque pratiquant à travers le pays », argumente une responsable de la fédération.

La licence est valide pour une durée d'un an et sera distribuée en vue du premier tournoi de l'année organisé par le club JJB Attila. La licence regroupe l'intégralité du profil de l'athlète, l'affiliation au club, les coordonnées personnelles et la date d'expiration. La grande innovation réside dans l'intégration d'un QR Code dynamique. Ce module permettra aux organisateurs de tournois de vérifier instantanément l'éligibilité d'un compétiteur via un simple scan, réduisant ainsi les risques d'erreurs administratives ou de fraude sur les catégories d'âge et de poids.

« Le recensement de février a permis de cartographier nos forces vives. Aujourd'hui, nous passons à l'étape du règlement des licences pour valider l'engagement de chaque club et de chaque combattant », poursuit-elle. L'objectif est de garantir que chaque athlète dispose de sa version numérique avant le coup d'envoi des activités qui figurent dans le calendrier de la fédération.

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