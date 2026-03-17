Madagascar: Basketball/Smatchin garçons - EMIT poursuit son sans-faute

Solide et appliquée, l'équipe de l'EMIT Fianarantsoa enchaîne une deuxième victoire consécutive. Les basketteurs de Fianarantsoa ont dominé ceux de l'ISTS lundi.

Le tournoi de basketball interuniversitaire et instituts bat son plein au gymnase de Mahamasina et sur les terrains aux alentours : le Gymnase de Mahamasina, les terrains extérieurs du Palais, la petite salle du Palais des sports de Mahamasina. Pour la deuxième journée, l'EMIT Fianarantsoa a confirmé son excellent début de compétition en s'imposant sur le score de 50-37 sans trop forcer face à l'ISTS au terme d'un match maîtrisé dans l'ensemble.

Dès le coup d'envoi à 10h12, les joueurs de Fianarantsoa annoncent la couleur avec une entame dynamique (4-0), avant que leurs adversaires ne réagissent (4-4). Mais rapidement, l'EMIT reprend les commandes (8-4), imposant son rythme et sa discipline. À mi-parcours du premier quart-temps, l'écart se creuse (10-4), obligeant l'ISTS à poser un premier temps mort. Sans effet immédiat : l'EMIT conclut ce premier acte avec autorité (14-7).

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Le deuxième quart-temps confirme la domination des basketteurs de Fianarantsoa. En creusant l'écart à 17-7 puis 19-10, ils semblent se diriger vers une victoire facile. Toutefois, l'ISTS montre du caractère et revient progressivement au score (19-15), profitant d'un léger relâchement adverse. Malgré cette réaction, l'EMIT garde le contrôle et vire en tête à la pause (26-20).Au retour des vestiaires, les joueurs de l'EMIT reprennent leur marche en avant. La présence de Hasina Rasolonandrianina (évoluant en N1B), membre de l'équipe nationale Ankoay, avec sa grande taille par rapport aux adversaires, assure la sérénité à tous les rebonds (6 points et

9 rebonds).

Une visibilité

Avec une avance portée à 32-20, ils paraissent intouchables. Pourtant, l'ISTS tente un sursaut avec une série de 6-0, réduisant l'écart et relançant brièvement le suspense (34-28). Mais la maîtrise collective de Fianarantsoa fait la différence en fin de troisième quart-temps (37-30).

Dans le dernier acte, l'EMIT ne tremble pas. Sérieux en défense et efficaces en attaque, les joueurs creusent à nouveau l'écart (42-30 puis 46-32). Malgré quelques tentatives de retour de l'ISTS, la machine de Fianarantsoa reste bien huilée. Le score évolue logiquement jusqu'au coup de sifflet final (50-37), scellant une troisième victoire en autant de sorties.

À l'issue de la rencontre, le coach de l'ISTS, Jacky Randrianiaina, souligne les objectifs de son équipe : « C'est notre première participation cette année. Nous sommes dans une poule très relevée. Malgré deux défaites en trois matchs, nous restons en course. L'objectif est d'abord de gagner en visibilité pour notre institut et d'acquérir de l'expérience.» De son côté, Lova Rabariveloarijaona, entraîneur de l'EMIT, reste mesuré : « L'effectif a changé par rapport à l'an passé. Notre priorité est de franchir les huitièmes de finale afin d'éviter les phases qualificatives l'an prochain, avant de viser le plus loin possible. »

Avec cette nouvelle démonstration, l'EMIT Fianarantsoa s'affirme comme un sérieux prétendant au titre dans cette édition 2026.