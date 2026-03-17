Madagascar: Smatchin filles - L'UCM surclasse l'Inscae

Le tournoi de basketball Smatchin 2026 se poursuit au Palais des sports Mahamasina avec une affiche féminine disputée entre l'UCM et l'Inscae. Menées en début de match, les basketteuses de l'UCM ont su réagir avec autorité pour dominer celles de l'Inscae sur le score de 34-24.

Dès l'entame à 13h 55, l'Inscae impose son rythme en ouvrant le score, 2-0, puis en creusant un premier écart, 5-0. L'UCM peine à entrer dans son match avant que Miary ne débloque le compteur, 2-5. Progressivement, les joueuses de l'UCM montent en puissance, recollent au score (5-5), puis prennent pour la première fois l'avantage (7-6). Mais l'Inscae termine légèrement devant au terme du premier quart-temps, 8-7.

Le deuxième quart-temps marque un tournant. Après un début équilibré (10-10), l'UCM élève son niveau de jeu. Plus agressives en défense et efficaces en attaque, les filles de l'Université catholique de Madagascar enchaînent les paniers, notamment grâce à un tir primé de Ravo. L'écart enfle rapidement, 14-10, puis 18-10, jusqu'à atteindre 21-10 à la pause, témoignant d'une nette domination.

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Au retour des vestiaires, l'UCM confirme son emprise sur la rencontre. L'écart grimpe à +13, 23-10, profitant d'une longue disette offensive de l'Inscae, restée muette pendant plusieurs minutes. Malgré quelques réactions adverses, l'UCM garde le contrôle et boucle le troisième quart-temps avec une avance confortable de 27-15.

Dans le dernier acte, les joueuses de l'UCM maintiennent la pression. Elles continuent de creuser l'écart, 30-15 puis 34-20, face à une équipe de l'Inscae combative mais limitée par un manque de préparation. Le score final de 34-24 reflète la maîtrise progressive des universitaires.

À l'issue de la rencontre, le coach de l'UCM, Louis Ernest Andriambelosoamanana, se montre satisfait : « Nous totalisons deux victoires en deux sorties. Notre objectif est de dépasser le stade des quarts de finale atteint l'an dernier. » Du côté de l'Inscae, Rakotovoavy Andriambelomanana relativise : « Le temps de préparation a été court, mais les filles ont montré leur talent. Malgré deux défaites, notre objectif est aussi de représenter dignement notre institut. » Avec ce succès, l'équipe féminine de l'UCM confirme son statut d'équipe à suivre dans cette édition 2026.