Madagascar: New York - Niu Raza à la conquête des States

L'artiste malgache Niu Raza se produira à New York lors de deux concerts majeurs en mars et en avril, mettant à l'honneur la musique gasy devant un public international.

La musique malgache s'apprête à résonner au coeur de New York. L'artiste Niu Raza y donnera deux concerts aux mois de mars et d'avril, offrant à la diaspora malgache et aux amateurs de musiques du monde une immersion dans l'énergie et les sonorités de la musique gasy contemporaine.

Chanteuse, auteure-compositrice et productrice malgache reconnue, Niu Raza est née à Madagascar et est aujourd'hui basée aux États-Unis. Elle se distingue par une identité musicale singulière qui mêle la musique traditionnelle malgache, notamment le salegy et le beko, avec des influences jazz, pop et R'n'B. Cette fusion a donné naissance à un style qu'elle appelle le « New Soul ». Lauréate de plusieurs prix musicaux, l'artiste est également ambassadrice de l'UNICEF.

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Le premier rendez-vous est prévu le 19 mars 2026, lors du célèbre show annuel de la Francophonie organisé à New York. Pour la première fois, un artiste malgache sera la tête d'affiche de cet événement international consacré à la francophonie. Cette édition mettra à l'honneur la région de l'océan Indien. La chanteuse réunionnaise Natie ouvrira la soirée avant la prestation de Niu Raza, qui viendra la clôturer. Les billets pour cet événement culturel sont disponibles en ligne.

Pour Niu Raza, cette participation représente une grande fierté. L'artiste souligne que la Francophonie constitue avant tout un espace de partage, de rencontres et de diversité culturelle. Être la tête d'affiche d'un tel concert est, selon elle, un immense honneur. Elle espère également que cette expérience pourra inspirer les jeunes artistes malgaches et leur donner la confiance nécessaire pour croire en leurs rêves. À travers sa musique, elle affirme vouloir représenter Madagascar, mais aussi toute la richesse culturelle de l'océan Indien, en faisant découvrir au monde la profondeur des traditions et la vitalité des créations modernes.

Le second concert aura lieu le 3 avril 2026 au Shrine World Music, toujours à New York. À cette occasion, Niu Raza proposera un set de deux heures retraçant ses titres phares et l'univers musical qui caractérise son répertoire, dans une ambiance festive et chaleureuse.