Madagascar: Lecture scénique - Les jeunes prennent goût à la scène littéraire

La première lecture scénique du roman Deux coeurs dans mon corps de Na Hassi a rassemblé de nombreux jeunes et lycéens ce samedi à l'Alliance française d'Andavamamba.

Sur scène, les mots prennent vie, la voix se mêle aux gestes et l'émotion traverse la salle. C'est dans cette atmosphère intime que l'autrice Na Hassi a présenté, pour la première fois à Antananarivo, une lecture scénique de son roman Deux coeurs dans mon corps à l'Alliance française d'Andavamamba, dans le cadre du Printemps des poètes. Plusieurs jeunes et lycéens étaient au rendez-vous pour découvrir cette proposition artistique originale qui transforme la lecture en véritable expérience sensible.

Sur scène, Na Hassi ne se contente pas de lire : elle interprète le texte, accompagne ses mots de gestes et laisse apparaître les émotions du personnage principal, Marao. De manière naturelle et authentique, l'autrice s'adresse au public à la première personne, comme si elle incarnait elle-même Marao.

À travers cette performance, elle raconte l'histoire de la jeune fille et dévoile les différentes étapes de sa vie. Le public découvre notamment la relation quotidienne entre Marao et sa grand-mère, sa « nenibe », mais aussi le lien qu'elle aurait tant voulu construire avec sa mère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Intime

Sur scène, Na Hassi partage également les pensées et les ressentis du personnage face aux événements marquants de son existence: la vie auprès de sa grand-mère, son arrivée à Antananarivo après le décès de celle-ci et la solitude qu'elle ressent alors. L'autrice présente aussi au public des lettres que Marao a écrites à sa mère, matérialisées sur des linges exposés pendant la lecture. Ce dispositif renforce le caractère intime de la performance et permet de donner une dimension visuelle aux mots du roman.

La lecture scénique est également accompagnée par la musique de Lalah Rasetamalala à la valiha. Loin d'être un simple accompagnement, cette présence musicale participe pleinement à la création artistique et soutient les différentes parties du récit, guidant le public à travers les émotions et les étapes de l'histoire. À travers cette création, le public est invité à redécouvrir Deux coeurs dans mon corps sous un autre angle, dans une forme artistique sensible où la voix de l'autrice fait résonner toute la force du récit.