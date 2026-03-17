Madagascar: Concert à la City - Solo Andrianasolo inusable

17 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le concert de Solo Andrianasolo a rassemblé un public nombreux et varié, marqué par une belle complicité musicale avec l'invitée Fanja Andriamanantena.

La salle de La City Ivandry a fait le plein dimanche dernier lors du concert de Solo Andrianasolo. Jeunes adultes, personnes plus âgées et amateurs de musique se sont déplacés en nombre pour assister à cette soirée musicale qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Sur scène, Solo Andrianasolo a offert une prestation riche et variée, accompagné de plusieurs instruments dont la batterie, le piano, la basse et le saxophone. Le spectacle a alterné entre des passages instrumentaux et des moments plus intimes. À certains instants, une piste musicale était diffusée pendant que l'artiste jouait de la guitare, tandis que le saxophoniste apportait une touche mélodique supplémentaire à l'ensemble. La chanteuse Fanja Andriamanantena figurait parmi les invités de la soirée.

Enthousiasme

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Elle a notamment interprété une partie du programme au piano, apportant sa sensibilité musicale au concert. Le duo formé par les deux artistes sur le morceau « Matoa aho mikalo » a particulièrement marqué le public.

Plusieurs chansons ont rythmé la soirée, notamment « Taratasy ho anao » et « Tia ka tsy mino ». Ce dernier titre a suscité une réaction enthousiaste de la salle: de nombreux spectateurs ont sorti leurs téléphones pour filmer ce moment, témoignant de l'engouement du public. Grâce à une salle comble et à une programmation musicale appréciée, le concert de Solo Andrianasolo à la City Ivandry s'est imposé comme une soirée réussie, réunissant différentes générations autour de la musique.

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