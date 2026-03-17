Madagascar: Éducation et lecture - Vingt-sept centres redynamisés au pays

Madagascar a lancé la redynamisation de vingt-sept Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie.

Hier, une nouvelle étape a été franchie pour les Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) à Madagascar. Vingt-sept centres ont été officiellement redynamisés dans le cadre d'un programme visant à renforcer l'accès au livre, à la culture et à l'information, en particulier pour les jeunes.

Cette initiative s'inscrit dans la convention signée en 2024 entre le ministère de la Communication et de la Culture et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La relance prévoit la réhabilitation progressive des centres, le renouvellement des fonds documentaires en français et en malgache, ainsi que l'installation de certains équipements audiovisuels et numériques pour faciliter l'accès aux ressources éducatives et culturelles.

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Deux centres pilotes ont été équipés de systèmes solaires afin de pallier les problèmes d'électricité et de renforcer l'autonomie des infrastructures. La coordination nationale du réseau, assurée par le département de la Lecture publique de la Bibliothèque nationale de Madagascar, a été renforcée pour mieux suivre les activités et collaborer avec les collectivités locales.

Chaque année, les CLAC accueillent des milliers d'usagers, dont la majorité sont des jeunes de moins de 35 ans. Dans plusieurs communes rurales et périphériques, ces centres restent souvent l'un des rares espaces d'accès au savoir et à la culture. Ce lancement a été organisé à l'approche de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars, placée cette année sous le thème : « Jeunesse francophone: moteur de dialogue et de cohésion sociale ».