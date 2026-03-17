Congo-Kinshasa: Les affrontements entre FARDC et M23 à Luvungi provoquent un déplacement massif vers Uvira

D'intenses mouvements de populations civiles secouent ce mardi 17 mars la localité de Runingu, au Sud-Kivu, suite à de violents combats opposant les Forces armées de la RDC (FARDC) aux rebelles de l'Alliance Fleuve Congo (AFC-M23) à Luvungi, près de Kabunambo rapportent des sources concordantes locales.

Les hostilités ont éclaté tôt ce matin, marquées par des bombardements qui terrifient les riverains. De nombreux habitants fuient vers des zones jugées plus sécurisées, en direction Sud vers Uvira, à moins de 35 km de Luvungi.

Fin de l'accalmie autour d'Uvira

Ces affrontements brisent la trêve relative observée autour d'Uvira depuis le retrait de l'AFC-M23 fin janvier 2026. Les combats se concentrent désormais dans la partie Nord de la ville, ainsi que dans les Hauts et Moyens plateaux. Parallèlement, la plaine de la Ruzizi est le théâtre d'hostilités renouvelées, aggravant l'insécurité dans cette zone frontalière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Occupation stratégique de Kirungu par la coalition rebelle

La localité de Kirungu, située à quatre heures de marche à pied en amont d'Uvira, est tombée lundi 16 mars dans la soirée sous le contrôle de la coalition rebelle, selon des sources locales.

Ce site stratégique relie Uvira aux moyens et hauts plateaux de Minembwe, bastion de la coalition Twirwaneho, Red Tabara, Ngumino, FNL-Zabampema et AFC-M23.

Cette alliance multigroupe mène une guerre de longue date contre les FARDC et les groupes armés locaux Maï-Maï.

Trafic bloqué et convois humanitaires immobilisés

Le porte-parole de la 33e région militaire avait déjà annoncé hier la fermeture du trafic routier à partir de Runingu, sur l'axe Bukavu-Uvira. Plusieurs véhicules de transport en commun et convois humanitaires sont bloqués sur place, exposant les civils à des risques accrus. Dans un contexte de tensions persistantes à l'Est de la RDC, ces événements soulignent la fragilité de la sécurité régionale et l'urgence d'une réponse humanitaire coordonnée.