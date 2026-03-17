Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Un ravin coupe la route nationale n°1 à Tshingana

La route nationale numéro 1 est désormais coupée en deux par un ravin sur le tronçon reliant Tshingana, territoire de Kazumba, au Kasaï-Central. La circulation est fortement perturbée sur cette portion stratégique qui relie le Kasaï-Central à la province du Kasaï.

Selon les sources locales, la situation est consécutive aux fortes pluies tombées dimanche et lundi 16 mars dans la région. Cette coupure constitue un véritable calvaire pour les usagers de la route. Près de vingt camions poids lourds sont actuellement bloqués sur cet axe.

Gentil Basuekuamba, acteur de la société civile du territoire de Kazumba, dénonce cette situation et plaide pour une solution rapide :

« Cette situation perturbe gravement la circulation des personnes et des marchandises sur cet axe national. Pour maintenir provisoirement ces deux parties de la route, nous demandons une intervention urgente, consistant à mettre des cailloux et des pierres, comme cela avait été fait auparavant au niveau de la rivière Miyao », a-t-il déclaré.

Depuis ce mardi matin, les convoyeurs et chauffeurs des camions immobilisés tentent d'aménager une déviation provisoire afin de permettre le passage des engins, face aux difficultés rencontrées sur la route principale.