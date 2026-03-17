Afrique: La RDC sanctionnée par la FIFA pour l'usage de lasers lors du match contre le Nigéria

La Fédération internationale de football association (FIFA) a infligé lundi 16 mars, une amende à la RDC à la suite du match de barrage face au Nigéria disputé au Maroc. Cette décision intervient après des incidents impliquant certains supporters congolais.

Une amende pour usage de pointeurs laser

Selon la FIFA, la RDC doit s'acquitter d'une amende de 5 000 francs suisses, l'équivalent de près de 5 500 USD, en raison de l'utilisation de pointeurs laser dirigés vers les joueurs adverses. L'instance dirigeante du football mondial considère que ce comportement constitue un risque pour la sécurité et peut perturber le bon déroulement du match.

Le Nigeria également sanctionné

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De son côté, le Nigéria a été condamné à une amende de 1 000 franc suisse ( environ 1100 USD) après que certains supporters ont lancé des projectiles pendant la rencontre. Ces mesures reflètent la vigilance accrue de la FIFA sur le respect des règles de sécurité dans les stades, particulièrement lors des matchs internationaux à fort enjeu.

Aucune conséquence sur la qualification

Il est important de noter que cette sanction n'affecte pas la qualification de la RDC aux barrages intercontinentaux. Les deux sélections poursuivent leur parcours dans les compétitions africaines, tandis que les autorités sportives continuent d'appeler les supporters à adopter un comportement responsable dans les tribunes.

La FIFA rappelle que le respect des règles de sécurité est essentiel pour garantir le déroulement harmonieux des rencontres et la protection de tous les acteurs sur le terrain. Les clubs et fédérations sont donc invités à sensibiliser leurs supporters et à prévenir tout comportement dangereux lors des prochains matchs.