Madagascar: Ampangabe - L'auteur d'un double meurtre neutralisé

Écroué en 2023 pour vol à main armée et identifié comme l'un des auteurs d'un double meurtre récent à Ampangabe, district d'Ambohidratrimo, un récidiviste a été abattu.

Un condamné a été abattu dimanche soir à Farafasika, commune d'Ampangabe, district d'Ambohidratrimo, alors qu'il participait à une tentative de vol de bétail. Les proches des victimes d'un double meurtre survenu quelques jours plus tôt ont confirmé qu'il faisait partie du commando armé qui avait tué une mère de famille et une jeune fille à Tsaramasoandro. Déjà reconnu coupable d'une attaque en 2023 et censé rester incarcéré jusqu'en 2028, selon les témoignages, il avait récidivé.

Avant-hier, ils étaient trois à avoir été surpris par les gendarmes, alertés par les habitants, alors qu'ils s'apprêtaient à faire sortir un zébu d'un enclos. Une fusillade a éclaté. Le détenu a été mortellement touché, ses deux complices ont pris la fuite. La population, furieuse, a tenté de brûler le corps, mais les forces de l'ordre ont empêché ce geste. Aucun boeuf n'a finalement été emporté. Le double meurtre, attribué à ce repris de justice et à sa bande, endeuille encore la commune d'Ampangabe.

Brutalité

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Il s'est produit dans la nuit du 12 au 13 mars. Les malfaiteurs, équipés de fusils et d'outils pour forcer les portes, avaient pris pour cible trois habitations et un commerce à Tsaramasoandro, dans le fokontany Soamanjaka Nord. Ils ont commencé par fracturer les portes métalliques à l'aide de barres à mine, pénétrant dans les maisons pour exiger de l'argent.

Ils ont obtenu 3 300 000 ariary et se sont emparés de cigarettes et d'autres marchandises. Leur violence ne s'est pas arrêtée là. Après avoir pillé deux foyers, ils se sont dirigés vers une troisième maison où la famille, paniquée, tentait de fuir. Ils ont alors ouvert le feu. C'est à ce moment-là qu'une mère de famille a été atteinte en plein visage et a succombé à ses blessures après son transfert au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Sa fille, une adolescente, est morte sur le coup.

Un jeune homme, grièvement blessé, lutte encore pour sa survie à l'hôpital. La brutalité de l'attaque a choqué la population, d'autant plus qu'un poste des forces de l'ordre se trouve à proximité et que l'intervention n'a pas été immédiate.