Madagascar: Nanisana - Une bande tente de cambrioler une ambassade

Cinq cambrioleurs présumés se sont fait cueillir après une tentative d'intrusion dans l'enceinte de l'ambassade de Chine à Nanisana. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 13 mars, vers 23 heures, lorsque le service de garde a signalé la présence suspecte de cinq personnes cherchant à pénétrer dans le périmètre diplomatique.

À l'arrivée des policiers du commissariat de Sécurité publique du huitième arrondissement (CSP8), les suspects ont pris la fuite. Une course-poursuite a conduit à l'interpellation d'un premier individu, tandis que les quatre autres ont réussi à disparaître dans la nuit.

Lors de son interrogatoire, le quidam arrêté a livré des informations sur ses complices. Il a indiqué que ses coauteurs résidaient dans le quartier d'Ivandry. Une opération a été déclenchée dès l'aube de samedi et, vers 5 heures du matin, les quatre autres individus ont été appréhendés. Tous les cinq ont été placés en garde à vue au commissariat d'Analamahitsy. L'enquête se poursuit pour établir l'ampleur de leurs activités et déterminer s'ils agissaient sous les ordres de commanditaires.