Madagascar: Nanisana - Une bande tente de cambrioler une ambassade

17 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Cinq cambrioleurs présumés se sont fait cueillir après une tentative d'intrusion dans l'enceinte de l'ambassade de Chine à Nanisana. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 13 mars, vers 23 heures, lorsque le service de garde a signalé la présence suspecte de cinq personnes cherchant à pénétrer dans le périmètre diplomatique.

À l'arrivée des policiers du commissariat de Sécurité publique du huitième arrondissement (CSP8), les suspects ont pris la fuite. Une course-poursuite a conduit à l'interpellation d'un premier individu, tandis que les quatre autres ont réussi à disparaître dans la nuit.

Lors de son interrogatoire, le quidam arrêté a livré des informations sur ses complices. Il a indiqué que ses coauteurs résidaient dans le quartier d'Ivandry. Une opération a été déclenchée dès l'aube de samedi et, vers 5 heures du matin, les quatre autres individus ont été appréhendés. Tous les cinq ont été placés en garde à vue au commissariat d'Analamahitsy. L'enquête se poursuit pour établir l'ampleur de leurs activités et déterminer s'ils agissaient sous les ordres de commanditaires.

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