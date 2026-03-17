Soudan: Jibril Ibrahim félicite le peuple soudanais pour les victoires sur le front ouest à Al-Tina

17 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre des Finances et président du Mouvement pour la justice et l'égalité, Dr Jibril Ibrahim Dr Jibril Ibrahim a déclaré : « Nous félicitons le peuple soudanais pour la victoire éclatante remportée par ses fils sur le front ouest à Al-Tina contre les groupes agresseurs. Nos héros ont écrit une nouvelle épopée d'héroïsme, témoignant du courage et de la détermination des fils de la nation à défendre la terre du Soudan et à préserver sa dignité.»

Dans une publication sur Facebook, il a ajouté : « Cette victoire incarne la force de la volonté nationale et l'unité des rangs dans la lutte pour la dignité et confirme que la détermination du peuple soudanais progresse inexorablement vers la défaite de la rébellion et la mise en échec de ses plans malveillants qui menacent la sécurité du pays et de la région.»

Il a conclu : « Nos vaillantes forces, ainsi que notre peuple résilient, resteront un rempart impénétrable contre l'agression et une forteresse inébranlable contre laquelle les ambitions des agresseurs seront brisées, jusqu'à ce que la victoire soit totale et que la sécurité et la stabilité soient assurées dans tout notre cher Soudan. »

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