Soudan: Minawi félicite les Forces armées pour leurs victoires à Al-Tina

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a félicité les héros des Forces armées et des Forces conjointes pour leur grande victoire dans la ville d'Al-Tina, la qualifiant de nouvel épisode de courage et de sacrifice face à la milice Janjawid.

Dans une publication sur sa page Facebook, Minawi a affirmé que ce qui a été accompli reflète de la détermination et de la volonté des combattants de défendre la patrie et de préserver la dignité de son peuple.

Il a également confirmé que la lutte se poursuit jusqu'à ce que la sécurité et la stabilité soient rétablies dans tout le pays.

Minawi a conclu sa publication ainsi : « Gloire et vie éternelle à nos justes martyrs, prompt rétablissement à nos blessés et victoire éclatante pour nos forces jusqu'à ce que la sécurité et la paix règnent dans notre patrie.»