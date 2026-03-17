Sénégal: Waly Ndiaye,auteur du livre Echos d'un voyage, de Mboro à l'UGB (Saint-Louis) puis la France - « Mon identité est le fruit d'un itinéraire qui part du coeur du pays pour s'ouvrir au monde. »

Waly Ndiaye, originaire de Mboro, dans la zone des Niayes est auteur du livre Echos d'un voyage, de Mboro à l'UGB (Saint-Louis) puis la France. Une oeuvre qui se veut être un viatique pour chaque jeune à la quête d'un mieux-être.

Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?

Mon identité est le fruit d'un itinéraire qui part du coeur du Sénégal pour s'ouvrir au monde. Je suis Sérère, originaire de Fatick, mais je suis né et j'ai grandi à Mboro, dans la zone des Niayes.Avant de rejoindre la France en 2013, j'ai passé trois années déterminantes à Saint-Louis, à l'Université Gaston Berger (UGB). Ce séjour à Sanar a été ma première école de la vie et de l'autonomie. Aujourd'hui établi en France, je suis titulaire de deux Masters 2 (Droit des Sociétés et Droit et Éthique des affaires).

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J'exerce comme Juriste et Chargé de conformité réglementaire, un parcours qui m'a mené à collaborer avec des groupes comme Renault, Ikea, Allianz et Volkswagen.Mon parcours est une traversée faite de paliers géographiques et humains très concrets:Mboro et les Niayes : C'est ma matrice. Un univers à la fois industriel, maraîcher, agricole et maritime. J'y ai appris la rigueur de l'usine par mon père et la paix sociale par la cohabitation exemplaire entre différentes communautés religieuses ou ethnique.Les 3 ans à l'UGB : Saint-Louis a été le pivot.

J'y ai découvert l'entraide estudiantine, mais aussi les limites d'un système qui ne prépare pas toujours l'étudiant aux exigences du marché mondial.L'exil en France depuis 2013 : Ce fut le choc de l'autonomie. J'ai connu la solitude, l'épuisement des jobs étudiants pour financer mes études et la pression constante des titres de séjour. Cette étape m'a montré que la liberté est une responsabilité immense qui demande une vigilance de chaque instant face aux épreuves.

Fort de ces expériences, mon but est d'abord de partager les défis réels rencontrés sur la route pour qu'ils servent aux autres. C'est ensuite un hommage à la solidarité et aux femmes. On peut être talentueux et motivé, mais sans l'appui de l'entourage, on atteint rarement ses objectifs. Je rends hommage aux femmes, en insistant sur leur liberté de choix comme moteur de résilience, un plaidoyer pour les zones industrielles. Ayant grandi aux ICS, j'estime que la RSE doit être renforcée.

L'État doit durcir les règles et injecter des ressources financières suffisantes pour atténuer les conséquences des activités extractives sur les populations. Et enfin un compagnon de route car le livre s'adresse aux jeunes pour qu'ils anticipent les obstacles, mais aussi aux parents et aux autorités. Pour que l'exil soit constructif, des ajustements sont nécessaires de la part de chacun.

Qu'est-ce que le lecteur peut y trouver ?

On y trouve un témoignage explicite sur les défis auxquels j'ai été confronté, et que partagent tant d'autres étudiants :La dureté de l'intégration culturelle : S'intégrer au pays d'accueil est un défi psychologique immense. Apprendre de nouveaux codes sans renier ses racines est une lutte quotidienne contre l'isolement.La gestion de la liberté : En France, l'étudiant est seul face à une liberté totale. Je décris comment cette absence de cadre peut devenir un piège si l'on n'a pas une autodiscipline de fer pour protéger son projet d'avenir.L'appui invisible : Le livre illustre comment l'entraide est le seul véritable rempart contre « la tempête » de l'exil.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune au parcours semblable au vôtre ?

Je lui dirais de rester humble et, par-dessus tout, de rester fidèle à ses valeurs et à ses objectifs. Maîtrisez votre liberté : Ne vous laissez pas griser par l'absence de contrôle. Soyez votre propre guide. Si vous perdez de vue vos valeurs d'origine, vous perdez votre boussole. Gardez le cap sur l'objectif : Les jobs difficiles et les barrières administratives sont des épreuves passagères. Ce qui compte, c'est de ne jamais sacrifier l'objectif final pour lequel vous avez quitté votre terre.

Ne restez pas seul : La solidarité apprise durant mes 3 ans à l'UGB doit vous inspirer. Reconnaissez la force des proches qui vous portent. Je souhaite que ce livre serve de base à un dialogue sur les réformes du système universitaire et sur une gestion plus juste des ressources locales. Mon ambition est de montrer que l'on vienne de Mboro, Ngayokhème, ou Keur Momar Sarr, on peut tous atteindre nos objectifs. Mais cette réussite demande un écosystème de soutien solide. Je partage ces défis pour que chaque étudiant puisse voyager en restant ancré dans ses convictions, avec le soutien de sa famille et des autorités publiques. Je veux vraiment que les étudiants puissent préparer l'exil de manière constructive. »