Sénégal: Académie de Diourbel - Des bourses d'études à des filles issues de familles vulnérables

La Première dame, Marie Khone Faye, a remis, lundi, des bourses à des filles issues de familles vulnérables et qui se sont distinguées dans les études, l'année dernière, dans les trois départements de la région de Diourbel. Effectué en présence du ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, le geste de Mme Faye, est accompagné d'un appui en denrées alimentaires au lycée scientifique d'excellence de Diourbel.

DIOURBEL - La Première dame, Marie Khone Faye, a offert des bourses d'excellence et des kits scolaires aux six filles des trois départements de la région de Diourbel issues de familles défavorisées. Elles ont obtenu de bonnes moyennes en classe durant l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie de remise a eu lieu, hier, lundi 16 mars, au Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel (Lsed) en présence du ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

Il s'agit des filles en classe de 3e issues de familles démunies, des départements de Mbacké, Diourbel et Bambey, et ayant ont obtenu une moyenne annuelle supérieure à 16/20. En remettant les récompenses aux bénéficiaires, la Première dame leur a rappelé que ces bourses ne sont pas des dons, mais un investissement sur leur intelligence. « Les bourses que je vous remets aujourd'hui ne sont pas un don, mais un investissement sur votre intelligence.

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Elles sont le pont qui vous mènera, sans entrave, jusqu'à votre baccalauréat et bien au-delà », a-t-elle déclaré. Marie Khone Faye a rappelé que « ces bourses d'excellence sont annuelles et seront payées aux bénéficiaires pendant trois ans (2026, 2027 et 2028) ». La Première dame en a profité pour remettre des denrées alimentaires au Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel. Elle a également promis d'accompagner cet établissement d'excellence en contribuant à sa réhabilitation. Elle a exhorté les pensionnaires du lycée à travailler davantage pour être des mentors, des exemples et des modèles pour les générations à venir.