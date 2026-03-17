Sénégal: Louga - Le PUDC lance la construction d'un poste de santé à Keur Mor Abdou Seye

La localité de Keur Mor Abdou Seye, dans le département de Louga, a franchi une nouvelle étape dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé.Gade Kounta,Coordonnateur national du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) a procédé à la pose de la première pierre d'un poste de santé, une infrastructure très attendue par les populations.

Lors de la cérémonie, il a souligné la portée de ce projet, qui dépasse le simple cadre symbolique. « L'événement qui nous réunit aujourd'hui va bien au-delà d'un simple acte symbolique. Il marque le lancement d'un projet porteur d'espoir pour les populations de cette localité et des villages environnants », a-t-il déclaré.

Financé par la Banque islamique de développement et mis en oeuvre par le PUDC, ce projet s'inscrit dans la politique de réduction des disparités territoriales et de renforcement des services sociaux de base, notamment en milieu rural.

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Selon le Coordonnateur national, cette infrastructure permettra d'améliorer significativement la prise en charge sanitaire des populations. « Une fois achevée, cette infrastructure permettra aux habitants de la zone d'accéder plus facilement aux soins de santé. Les femmes enceintes pourront bénéficier d'un meilleur suivi, les enfants auront un accès renforcé aux services de vaccination », a précisé M.Kounta.

Au-delà de l'offre de soins, le futur poste de santé se veut également un cadre de prévention et de sensibilisation. « Ce poste de santé constituera un véritable espace de prévention, de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques sanitaires », a-t-il ajouté, insistant sur son rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Le Coordonnateur a également salué l'engagement des autorités étatiques dans le renforcement de l'équité territoriale en matière d'accès aux services sociaux. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision de développement de l'Agenda Sénégal 2050.

Par ailleurs, il a invité l'entreprise en charge des travaux à respecter les normes et les délais. « Je voudrais inviter l'entreprise adjudicataire à mobiliser toute son expertise afin de réaliser cet ouvrage dans les meilleures conditions », a-t-il lancé.

S'adressant aux populations, il a insisté sur l'importance de leur implication dans la réussite du projet. « Cette infrastructure est avant tout la vôtre. Sa réussite dépendra également de votre engagement et de votre appropriation », a-t-il conclu.