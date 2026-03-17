Sénégal: Accident sur la Rn6 à Tambacounda - Le bilan s'alourdit à 9 morts

Le bilan du grave accident survenu ce lundi 16 mars sur la route nationale n°6 (RN6) à hauteur de la commune de Néttéboulou dans le département de Tambacounda s'est alourdi. Selon des sources concordantes, trois des blessés graves ont finalement succombé à leurs blessures, portant ainsi le nombre total de victimes à neuf morts.

L'accident, qui s'est produit dans des circonstances encore à élucider, avait initialement fait 6 morts et 14 blessés dont 10 graves et 4 légers. Les services de secours et les forces de sécurité se sont rapidement rendus sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone.

Les victimes blessées avaient été évacuées vers l'hôpital régional de Tambacounda, où certaines étaient admises dans un état critique. Malgré les efforts du personnel médical, trois d'entre elles n'ont pas survécu à la gravité de leurs blessures.

L'accident serait survenu à la suite d'un mauvais dépassement.D'après un témoin, le bus qui se dirigeait vers Tambacounda auraittenté de dépasser deux minibus dans un virage avant de se retrouvernez à nez avec l'autre véhicule en partance vers Kolda.

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Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique qui endeuille plusieurs familles et plonge la région de Tambacounda dans la consternation.

La route nationale n°6, axe important reliant la région de Kolda à l'est du pays, est malheureusement souvent le théâtre d'accidents de la circulation. Cet énième drame relance le débat sur la sécurité routière et le respect du code de la route.

Les autorités appellent les usagers à davantage de prudence et au strict respect des règles de circulation afin d'éviter de nouveaux drames sur les routes.