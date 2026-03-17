Sénégal: Grand-Yoff - Une bande armée démantelée après une agression nocturne

17 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Trois individus ont été interpellés dans la nuit du 15 au 16 mars 2026 à Grand-Yoff, suite à une agression violente commise à l'arme blanche. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion et détention de stupéfiants.

Dans la nuit du 15 au 16 mars 2026, le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff est intervenu après le signalement d'une agression survenue aux environs de 2 heures du matin, à proximité de l'école Mor Fall.

Selon les déclarations des victimes, un automobiliste et sa nièce, un groupe de jeunes armés de machettes les a violemment pris pour cible alors qu'ils étaient stationnés. Les assaillants ont réussi à s'emparer, sous la menace, d'un téléphone portable de type iPhone 13 Pro appartenant à la jeune femme.

Alertée, la Brigade de Recherches a immédiatement été déployée. Une opération de bouclage du secteur, menée en collaboration avec les victimes, a permis de localiser les suspects dans une ruelle adjacente. Trois individus ont été formellement identifiés puis interpellés.

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Lors des auditions, deux des mis en cause ont reconnu leur participation aux faits. Ils ont indiqué que le téléphone volé avait été remis à un complice actuellement en fuite, dans le but d'être écoulé sur le marché clandestin. Le troisième suspect, bien qu'identifié sur les lieux, conteste pour l'instant toute implication.

La fouille des suspects a par ailleurs permis de découvrir trois cornets de chanvre indien en leur possession.

Placés en garde à vue, les trois individus font désormais l'objet de poursuites pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes blanches et détention de stupéfiants. Les investigations se poursuivent pour retrouver le complice en fuite.

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