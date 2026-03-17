Sénégal: JOJ 2026 « Dakar sera prête », assure Abass Fall

17 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Diallo

Le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, et le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), Mamadou Diagna Ndiaye, ont signé, hier, une convention de partenariat. L'occasion a été saisie par le maire Abass Fall pour affirmer que la capitale sénégalaise sera prête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

« Monsieur le président du Cojoj, vous pouvez dès à présent rassurer les partenaires des Jeux, tels que le Comité international olympique (Cio), la communauté internationale et le continent africain. La ville de Dakar sera prête, » a-t-il déclaré, propos rapportés par l'Agence de presse sénégalaise. Le maire Abass Fall a également indiqué que cet événement mondial laissera à la ville « un héritage durable », tant en termes d'infrastructures que de visibilité.

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