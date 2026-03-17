Cameroun: Croire en vous - Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires

Croire en Vous, hier, aujourd'hui et demain : Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires.

La Société Commerciale de Banque SCB Cameroun entre dans une nouvelle ère. 15 ans après, la filiale du groupe Attijariwafa Bank ouvre une nouvelle campagne de la Banque de proximité pour le rapprochement avec ses clients et partenaires. Un engagement qui se veut agissant et renouvelé. Un nouveau paradigme qui s'incruste dans la gestion quotidienne de la banque.

La campagne a été ouverte le 3 Mars 2026, à Douala, capitale économique et centre des affaires du Cameroun. Le thème qui sous-tend cette ce nouvel engagement-partenariat entre la banque et ses clients est for évocateur, presqu'une confession « Croire en Vous, hier, aujourd'hui et demain » L'engagement a été pris, par la Banque elle-même, à l'occasion du lancement de la nouvelle campagne « Cette initiative s'inscrit dans un contexte de pérennité et de confiance, avec pour objectif de réaffirmer la solidité et la vision à long terme de l'institution, tout en renforçant son ancrage local ».

Bien plus, « Ce message, fondé sur la notion de fidélité et d'évolution, incarne l'esprit d'une banque qui a traversé le temps et continue d'évoluer avec ses clients et ses communautés ».

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Le pacte de confiance et fidélité est-il désormais scellé entre SCB Cameroun est ses clients et partenaires ? C'est toujours la banque qui en donne les contours « À travers cette campagne, SCB Cameroun souhaite affirmer sa vision : un avenir durable, une banque proche de ses clients, ancrée dans les territoires et dans les valeurs humaines.

Le message « CROIRE EN VOUS. HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN » met en avant la relation de confiance et de proximité que la banque a tissée avec ses clients au fil des années, grâce à un service personnalisé et une capacité d'innovation »

Au-delà, il s'agit de mettre au centre des préoccupations les valeurs humaines. Accompagner ses clients dans leur évolution personnelle et professionnelle. Un engagement de la banque vers l'avenir, pour le développement des hommes, des économies et du pays.