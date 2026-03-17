Cote d'Ivoire: Cantines scolaires - Le pays et le PAM renforcent leur partenariat pour nourrir davantage d'élèves

Le gouvernement ivoirien et le Programme alimentaire mondial (PAM) entendent donner un nouvel élan à leur coopération dans le domaine de l'alimentation scolaire. Dans cette perspective, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a reçu en audience, ce mardi 17 mars 2026, à la Tour B du Plateau, une délégation du PAM conduite par Olivia Hantz.

Cette rencontre de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'agence onusienne, engagées depuis plusieurs années dans la promotion des cantines scolaires. Au coeur des échanges : l'extension du programme d'alimentation scolaire et le respect des engagements pris par le pays dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, initiative à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2023.

Face à la croissance des besoins et à l'importance de garantir aux élèves un accès régulier à des repas nutritifs à l'école, le ministre N'Guessan Koffi a plaidé pour une mobilisation accrue des partenaires. Il a notamment souligné la nécessité d'adopter une approche décentralisée afin de mieux adapter les programmes aux réalités locales.

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Dans cette dynamique, le membre du gouvernement a évoqué la mise en place d'une politique nationale durable d'alimentation scolaire, soutenue par l'expérimentation dans une région pilote. Cette démarche devrait permettre d'évaluer les meilleures stratégies de gestion et de financement avant une généralisation à l'ensemble du territoire.

Les discussions ont également mis en lumière l'enjeu crucial du financement pour assurer la pérennité et l'expansion des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Pour les deux parties, il s'agit non seulement de maintenir les acquis, mais aussi d'élargir la couverture afin que davantage d'élèves, notamment dans les zones rurales et vulnérables, puissent bénéficier de repas à l'école.

Au-delà de la simple assistance alimentaire, les cantines scolaires constituent un levier important pour améliorer la fréquentation et la réussite des élèves. Elles contribuent aussi à réduire l'abandon scolaire, tout en favorisant la nutrition et le bien-être des enfants.

La délégation du PAM a salué les efforts du gouvernement ivoirien dans ce domaine et réaffirmé sa volonté d'accompagner les autorités dans la consolidation et l'extension du programme. Les deux parties ont ainsi convenu de poursuivre les concertations afin de renforcer les mécanismes de financement et d'opérationnalisation des cantines scolaires.

À travers ce partenariat renouvelé, la Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de faire de l'alimentation scolaire un pilier de sa politique éducative et sociale, au service de la réussite des élèves et du développement du capital humain.