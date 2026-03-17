Cote d'Ivoire: Abengourou - Des femmes formées au leadership et à l'autonomisation par le G-100

Un séminaire de formation consacré au leadership et à l'autonomisation des femmes s'est tenu le samedi 14 mars 2026 à la salle des fêtes de la mairie d'Abengourou. L'initiative est portée par le G-100 Women Economic Forum, sous le parrainage du maire de la commune, Adom Hervé.

La rencontre a rassemblé de nombreuses femmes issues d'organisations et d'associations féminines locales, venues renforcer leurs compétences et échanger autour de leur rôle dans le développement communautaire.

Selon Mme Obro Boizi Kanga Joséphine, City Chair du programme Fort Ladies Outreach du G-100 dans la région de l'Indénié-Djuablin, cette session de formation visait à outiller les participantes en leadership, communication et gestion de groupe. L'objectif : favoriser une plus grande implication des femmes dans les initiatives de développement au sein de leurs communautés.

« À travers cette formation, nous voulons vous transmettre des compétences, renforcer votre confiance et vous donner des outils pratiques. Surtout, nous voulons que vous soyez convaincues de votre valeur et de votre capacité à transformer votre avenir, votre entourage et la société », a-t-elle déclaré.

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Prenant la parole à cette occasion, le maire d'Abengourou, Adom Hervé, a insisté sur l'importance de l'autonomisation des femmes dans le développement socio-économique. Il a encouragé les participantes à croire en leurs capacités, à s'impliquer davantage dans la vie communautaire et à saisir toutes les opportunités de formation et de leadership.

Les différentes communications ont également permis de sensibiliser les participantes à la nécessité d'un changement de regard sur le rôle de la femme dans la société. Les échanges ont porté notamment sur les principes du leadership féminin et sur les stratégies favorisant l'autonomie économique et sociale.

La formation a été ponctuée d'ateliers pratiques consacrés à la communication, à la prise de parole en public et à la gestion de groupe, offrant ainsi aux participantes l'occasion de renforcer leurs aptitudes.

Ce séminaire s'inscrit dans les activités du G-100 Women Economic Forum, dirigé au niveau mondial par Euphrasie Yao, conseillère spéciale du Premier ministre chargée du genre. Il a été organisé en partenariat avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré.

Les travaux ont pris fin dans une ambiance conviviale avec un « after work », moment d'échanges au cours duquel les participantes ont partagé leurs expériences et renforcé leurs liens.