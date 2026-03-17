Cote d'Ivoire: Ramadan 2026 / Rupture collective du jeûne - La cohésion se renforce au Groupe Fraternité Matin

La Communauté musulmane du Groupe Fraternité Matin (Comufratmat) a organisé, le 13 mars 2026, la deuxième édition de sa rupture collective du jeûne du Ramadan. L'événement, qui s'est tenu à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'entreprise, avait pour marraine Maferima Bamba épouse M'Baya, Directrice générale adjointe des Impôts.

Ce moment de partage et de fraternité a rassemblé plusieurs personnalités, dont le Directeur général du Groupe Fraternité Matin, Serge Abdel Nouho, ainsi que son adjoint Adama Koné. Était également présent Venance Konan, ancien Directeur général du groupe, représentant pour l'occasion le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé.

La rupture du jeûne a été précédée d'une conférence animée par l'imam Dramane Oumar, autour du thème : « Rupture collective : acte d'adoration et raffermissement des liens de fraternité ».

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Dans son exposé, le conférencier a expliqué que la rupture du jeûne ne se limite pas à un simple moment de restauration après une journée de privation. Elle constitue également un acte spirituel et un temps de reconnaissance envers Dieu, favorisant le partage et la solidarité entre les fidèles.

Selon lui, ces moments contribuent à renforcer les liens fraternels et à promouvoir les valeurs de paix et d'entraide au sein de la communauté professionnelle. « C'est donc un acte d'adoration envers Allah que de rompre le jeûne comme Il l'a prescrit », a-t-il souligné.

Prenant la parole à son tour, le Directeur général adjoint Adama Koné a rappelé la portée spirituelle et sociale du mois de Ramadan. « Le mois béni de Ramadan est un temps de purification, de partage, de discipline et de solidarité », a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de ces valeurs pour les membres de la communauté musulmane de l'entreprise.

Pour sa part, Venance Konan, ancien Directeur général de Fraternité Matin, a transmis le soutien de son mandant, Dr Eugène Aka Aouélé, également président du Conseil régional du Sud-Comoé. Il s'est dit heureux de constater le renforcement de l'entente, de la solidarité et de la cohésion entre les travailleurs du groupe de presse.

Dans le cadre du Ramadan, couplé cette année avec la période du Carême chrétien, la cérémonie a également été marquée par un geste de solidarité. La Mutuelle des agents de Fraternité Matin a procédé à la distribution de plus de 350 kits de vivres et de non-vivres au profit des agents.

Selon Bledson Mathieu, président de ladite mutuelle, ce geste vise à traduire l'engagement des travailleurs de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci) en faveur de la solidarité et du renforcement des liens au sein de l'entreprise.