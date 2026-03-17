Maroc: Le dirham se déprécie de 0,5% face à l'euro du 5 au 11 mars

Le dirham s'est déprécié de 0,5% face à l'euro et de 0,8% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 5 au 11 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 461,3 milliards de dirhams (MMDH) au 6 mars, en baisse de 0,2% d'une semaine à l'autre et en hausse de 25,8% en glissement annuel.

Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 153,4 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la période du 5 au 11 mars 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 56,4 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (55,1 MMDH) et des prêts garantis (41,9 MMDH). Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 3,8 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.

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Lors de l'appel d'offres du 11 mars 2026 (date de valeur le 12 mars 2026), la Banque centrale a injecté un montant de 60,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 3% du 5 au 11 mars, ramenant sa contre-performance depuis le début de l'année à 9%.

Cette évolution reflète notamment des progressions de 6% pour l'indice des "Bâtiment et matériaux de construction", de 18,5% pour celui de "l'Agroalimentaire et production", de 1,9% pour les "Banques" et de 4,6% pour les "Services de transport". En revanche, l'indice des "Mines" s'est replié de 3,7%.

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 3,9 MMDH à 2,6 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".