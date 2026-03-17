Maroc: Port de Tan-Tan - Activité soutenue à la halle aux poissons malgré une météo défavorable

La halle aux poissons du port de Tan-Tan connaît une activité soutenue à une semaine de la fin du mois de Ramadan, en dépit de conditions météorologiques défavorables ayant limité les sorties en mer de plusieurs unités de pêche.

Très fréquenté durant cette période, cette halle de nouvelle génération continue d'attirer les professionnels venus de Tan-Tan et des villes voisines, notamment Guelmim, afin de s'approvisionner en produits de la mer destinés aux marchés locaux, alors que la demande demeure élevée à l'approche de la fin du mois sacré.

Si l'offre a été quelque peu affectée par la réduction des sorties des sardiniers, chalutiers et barques de pêche traditionnelle en raison de la météo, les professionnels interrogés estiment que l'activité reste globalement dynamique et se disent confiants quant à une stabilisation progressive des prix dans les prochains jours.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Lyazid, grossiste originaire de Guelmim, souligne que la demande demeure soutenue en cette fin de Ramadan, notant que l'absence de sardine constitue un facteur déterminant dans l'évolution des prix des poissons.

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Il s'est toutefois félicité de l'offre disponible au port de Tan-Tan, qu'il juge plus abondante que dans plusieurs autres ports de la région.

De son côté, Abderrahim Moutahir indique que ce Ramadan a été marqué par une forte affluence sur les produits de la mer, attribuant la hausse des prix observée ces derniers jours aux conditions météorologiques ayant restreint les sorties en mer.

Selon lui, à peine un quart des bateaux de pêche sont actuellement en activité, une situation qui concerne, d'après lui, l'ensemble des ports du Royaume.

Pour sa part, Rachid Sardi estime que les prix restent relativement élevés en raison à la fois des conditions climatiques et de la demande importante durant le mois de Ramadan.

Selon les données fournies par Mohamed Haissoun, chef du service commercial à la Délégation régionale de l'Office national des pêches de Tan-Tan, les produits de la pêche commercialisés au niveau de la halle depuis le 1er janvier 2026 proviennent notamment de 121 chalutiers, 21 bateaux de pêche à la ligne, 242 barques de pêche traditionnelle et 41 sardiniers.

Au total, quelque 6.930 tonnes de produits halieutiques ont été commercialisées durant cette période, pour un chiffre d'affaires dépassant 255,5 millions de dirhams, soit une progression de 2% en volume et de 5% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Ces indicateurs confirment par ailleurs la dynamique soutenue que connaît le port de Tan-Tan depuis le début de l'année, traduisant la vitalité de la filière halieutique locale et la régularité de l'approvisionnement du marché de gros, en dépit des contraintes conjoncturelles.

Malgré les aléas du climat, les allées de la halle aux poissons continuent d'animer le port dès les premières heures du matin, confirmant la place centrale des produits halieutiques dans les habitudes de consommation durant le mois de Ramadan.