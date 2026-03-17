Cameroun: Le gel des cessions foncières autour du stade d'Olembe qui inquiète les spéculateurs

Soixante mille places, un investissement de 163 milliards de FCFA, et désormais un gel foncier.

La présidence camerounaise a ordonné l'arrêt immédiat des cessions foncières autour du complexe sportif d'Olembe. La décision, signée par le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, vise à sécuriser les emprises du site.

L'instruction présidentielle signée Ferdinand Ngoh Ngoh

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Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, a adressé une instruction claire aux services compétents. Toutes les attributions ou rétrocessions de parcelles à des particuliers autour du stade d'Olembe sont suspendues. La décision répond à une montée des pressions foncières dans cette zone en pleine urbanisation. Les retards accumulés dans le programme initial du complexe ont aggravé la situation.

La décision présidentielle

Pourquoi ce gel maintenant ? Le complexe sportif d'Olembe, inauguré en 2021 pour la CAN, n'a jamais été totalement achevé. Des infrastructures annexes et des réserves domaniales étaient prévues mais n'ont pas vu le jour. L'urbanisation galopante de Yaoundé a rattrapé le site. Des particuliers ont obtenu des titres fonciers sur des zones théoriquement réservées à l'État. Les conflits fonciers se multiplient entre promoteurs, riverains et collectivités.

Le dispositif d'encadrement du domaine public

L'instruction bloque tout transfert de propriété dans le périmètre concerné. La présidence entend ainsi préserver la possibilité d'un futur redéploiement du complexe. Des équipements publics supplémentaires pourraient voir le jour. Des réserves domaniales doivent être maintenues pour les besoins de l'État. Le mécanisme est simple : plus aucune signature n'est apposée au bas des actes de cession. Les services du cadastre et de la conservation foncière sont en alerte.

Les conséquences pour les promoteurs et les riverains

À court terme, cette décision gèle des centaines de transactions en cours. Des promoteurs immobiliers qui avaient investi sur des parcelles se retrouvent dans l'incertitude. Des particuliers ayant acquis des terrains de bonne foi ignorent s'ils seront expropriés. À long terme, l'État préserve sa maîtrise foncière pour les grands projets. Mais cette suspension pourrait aussi freiner le développement du quartier d'Olembe, privé d'investissements privés.

L'avenir incertain du foncier autour du stade d'Olembe

La décision de la présidence règle-t-elle le problème ou le déplace-t-elle ? En gelant les cessions foncières, l'exécutif gagne du temps mais ne résout pas les contentieux existants. Les détenteurs de titres réguliers attendent des réponses. Les spéculateurs, eux, cherchent déjà d'autres zones à conquérir. La question centrale demeure : comment concilier l'expansion urbaine de Yaoundé avec la préservation du domaine public ?