Ile Maurice: La majorité des ministres et députés du MMM sont présents dans l'Hémicycle

A la rentrée parlementaire, ce mardi 17 mars, la question sur toutes les lèvres était : quels sont les ministres et députés du Mouvement militant mauricien (MMM) qui seront présents dans l'Hémicycle. Cela, après que Paul Bérenger, Premier ministre adjoint et leader du parti, ait annoncé la veille, à l'issue du bureau politique, son intention de ne pas se rendre à l'Assemblée nationale.

Réponse : après avoir digéré les informations communiquées la veille par leur leader, la majorité des ministres et députés du MMM sont présents au Parlement. Outre Paul Bérenger, sont aussi absents : la «Junior minister» Joanna Bérenger et le député Chetan Baboolall. Selon nos informations, Reza Uteem et Veda Baloomoody, qui lui a des problèmes de santé, ne sont pas au pays actuellement.

Ainsi, dans les travées, sont présents : les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Arianne Navarre-Marie, Adil Ameer Meea, Jyoti Jeetun et Deven Nagalingum. Les «Junior minister» Karen Foo Kune-Bacha, Fawzi Allymun font également acte de présence. Tout comme Govinden Pynivel Venkatasami, et les députés Ram Etwareea, Tony Apollon, Raveen Jugernauth et Ludovic Caserne.