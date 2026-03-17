Ile Maurice: L'émigration et le vieillissement pèsent sur la croissance

La population de la République de Maurice a diminué de 2 621 personnes entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, soit une baisse de 0,21 %, indiquent les données de Statistics Mauritius publiées le 11 mars. Au 31 décembre 2025, la population était estimée à 1 241 856 habitants, 628 009 femmes et 613 847 hommes. Plus précisément, Maurice comptait 1 196 729 habitants et l'île Rodrigues 44 797 habitants.

Le nombre de mariages enregistrés a diminué de 6,1 % en 2025, passant de 8 220 en 2024 à 7 715. De plus, 13 250 naissances ont été enregistrées dans la République, contre 12 685 décès, soit 565 personnes de plus qu'en 2024. Le nombre de décès a légèrement augmenté par rapport aux 12 506 décès de l'année précédente. Parmi, 105 mort-nés ont été recensés, soit 11,7 % de plus qu'en 2024, où 94 cas avaient été enregistrés.

En revanche, la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre de décès d'enfants de moins d'un an, a diminué, avec 154 décès en 2025 contre 184 en 2024, représentant une baisse de 16,3 %. Cependant, l'augmentation des naissances a été neutralisée par les départs vers l'étranger. Environ 3 186 résidents ont quitté le pays. Ce solde migratoire négatif montre que même si les naissances dépassent les décès, l'émigration continue d'avoir un impact réel sur la population totale.

En termes d'âge, la structure de la population montre quelques évolutions notables. La proportion de jeunes âgés de 0 à 14 ans a légèrement diminué, passant de 16,0 % à la mi-2024 à 15,9 % en 2025. La part de la population âgée entre 15 à 64 ans, dont la majorité est en âge de travailler, a également reculé, passant de 69,8 % à 69,3 %. En revanche, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a continué de croître, atteignant 14,8 % en 2025 contre 14,2 % l'année précédente.

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Cette évolution se voit aussi dans le ratio de dépendance, qui indique le nombre de jeunes (moins de 15 ans) et de personnes âgées (65 ans et plus) pour 1 000 habitants en âge de travailler. Ce ratio est passé de 431,7 en 2024 à 441,4 en 2025, ce qui montre que la charge sur la population active a légèrement augmenté. Ces chiffres confirment que la population vieillit, avec de plus en plus de personnes âgées et un peu moins de jeunes.

Ces tendances s'inscrivent dans un contexte démographique plus large. Dans son rapport, Statistics Mauritius relève que selon l'United Nations Demographic Yearbook, la République a enregistré une croissance démographique négative de 0,1 % pour la période 2022-2024. L'évolution du taux de croissance de la population résidente depuis 1979 montre que celui-ci avait atteint un pic à la fin des années 1970 avant de décroître dans les années 1980.

Une reprise avait été observée dans les années 1990, suivie d'une nouvelle baisse. La diminution continue du taux de fécondité, entraînant moins de naissances, combinée à l'augmentation progressive du nombre de décès, explique ce ralentissement de la croissance démographique. Depuis 2019, la population résidente a ainsi connu une croissance nulle ou légèrement négative, reflétant un tournant dans la structure et l'évolution de la population mauricienne.