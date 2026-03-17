Togo: Lancement de la campagne de commercialisation des noix de cajou

Le Comité de Coordination de la Filière Anacarde au Togo (CCFA) vient de publier un communiqué conjoint signé par le ministre de l'Économie Badanam Patoki et le ministre de l'Agriculture Antoine Lékpa Gbegbeni, marquant le lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix de cajou 2026.

L'achat et l'exportation des noix de cajou et de leurs produits dérivés sont subordonnés à l'obtention d'agréments délivrés par le CCFA, co-présidé par les ministres en charge du Commerce et de l'Agriculture.

Mesure phare de la campagne : tout acheteur agréé et toute coopérative de producteurs sont tenus de livrer aux unités de transformation nationales au moins un tiers du volume de cajou collecté ou acheté, avant toute cession aux exportateurs.

Le non-respect de cette disposition entraîne le refus d'agrément. Les inspecteurs du commerce et les douaniers de l'OTR sont chargés de veiller à l'application de ces règles, sous peine des sanctions.

Cette mesure confirme la volonté du gouvernement de valoriser localement la production d'anacarde, pilier de l'économie agricole, plutôt que de l'exporter brute, dans le cadre de sa stratégie de diversification des filières à fort potentiel de croissance.