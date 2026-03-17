Togo: Mix énergétique - Blitta assure sa mission

Inaugurée en juin 2021, la centrale solaire photovoltaïque de Blitta « Sheikh Mohamed Bin Zayed » (70 MW) s'impose comme un pilier de la transformation énergétique.

Au plan national, ses apports sont significatifs : dès fin 2022, les énergies renouvelables représentaient 35,31% de la capacité installée. L'objectif pour 2026 est d'atteindre 50% de renouvelables dans le mix énergétique national. Résultat tangible : le taux d'électrification est passé de 45,6% en 2019 à plus de 75% fin 2025, dépassant largement la moyenne communautaire de 57,4%.

Au niveau régional, la centrale s'inscrit dans la trajectoire de la Cédéao, dont l'objectif collectif est d'atteindre 5 GW de capacité solaire raccordée d'ici 2030 -- contre 616 MW en 2022. Elle renforce également les échanges au sein du West African Power Pool (WAPP), assurant une solidarité énergétique avec les pays voisins.

« En produisant localement grâce au soleil, nous maîtrisons mieux les coûts d'opportunité face aux importations d'énergie », soulignent les autorités en charge de l'énergie.

La centrale est opérée par AMEA Power (Emirats Arabes Unis).