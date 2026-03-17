Sénégal: Lycee de Walalde - Le souffle scientifique de Seybatou AW

À Walaldé, ce 20 janvier 2026, le lycée n'a pas seulement célébré une journée de parrainage, il a franchi un cap. Grâce à l'engagement d'un fils de la commune, M. Seybatou Aw, le lycée s'est doté d'un bloc scientifique moderne et d'un ambitieux contrat de performance, ouvrant une nouvelle page pour l'excellence scolaire dans cette commune du nord du Sénégal.

El Hadji Seybatou AW à gauche

Ce jour-là, dans la grande cour sablonneuse, le lycée de Walaldé s'éveille dans une effervescence inhabituelle où des regards emplis d'espoirs témoignent de l'importance de l'événement. Élèves, enseignants et autorités locales sont réunis pour une journée pas comme les autres en effet. Le lycée accueille l'inauguration du bloc scientifique entièrement équipé, offerte par un illustre fils du terroir, parrain de la Journée M.Seybatou Aw

Village agricole par excellence, devenu commune en 2008 avec ses 6 070 habitants, Walaldé s'est longtemps illustrée par la culture du riz, du mil et par l'élevage, tout en accordant une place centrale à l'enseignement coranique puis à l'école moderne.

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Située dans le département de Podor, à 490 km au nord du Sénégal, sous le soleil ardent de l'île à Morphil, à proximité de la Mauritanie, là où le fleuve Sénégal et l'un de ses bras secondaires, le Doué, façonnent les saisons et les destins. L'endroit fait rêver. Un rêve traduit en réalité par un de ses enfants à travers le lycée de Walaldé qui, érigé au coeur de la commune, s'impose à la fois comme un repère, symbole d'espoir et d'ambition pour une jeunesse venue des villages environnants, imbus de la philosophie de l'établissement résumée par l'inscription sur l'affiche qui se dresse devant le portail « « L'enseignant éclaire le chemin, l'éducation trace la route, mais chacun reste l'organisateur de son propre voyage ».

Sous une belle tente dressée dans la cour du lycée, sont installés les officiels, autorités locales, l'inspecteur d'académie et autres invités. Le Parrain du jour, avec la légendaire discrétion qu'on lui connait, se tient debout, dans un boubou immaculé, devant des élèves et enseignants enthousiastes et fiers de faire l'objet de tant de sollicitude.

Le retentissement de l'hymne national donne un cachet supplémentaire à la solennité de l'évènement, qui faut-il le rappeler, est placé sous le thème « Le dialogue de gestion et la gouvernance transparente des établissements scolaires », et revêtu du sceau du civisme et de la citoyenneté. En effet, les activités ont démarré par la levée des couleurs, suivie d'une séance d'explication sur les symboles du drapeau national, et d'une démonstration sur la manière de plier le drapeau, suivie avec attention par les potaches.

Lorsque c'est au tour du parrain de prendre la parole, il s'est adressé aux élèves en ces termes : « Vous avez beaucoup de chance, car il y a près d'un demi-siècle, j'ai été élève comme vous, ici, et je peux vous dire que les conditions étaient très difficiles... » Et Seybatou AW d'ajouter à l'endroit des élèves : « Vous avez des enseignants qui ont fait leurs humanités ici et qui reviennent vous encadrer, aussi, nous comptons sur vous et vous encourageons vivement car, seul le travail paie. »

Son message, simple et puissant, et plein d'empathie, résonne encore dans la cour du lycée, il tient en ces termes : croire en soi, travailler avec rigueur et ne jamais se fixer de limites.

A sa suite, M.Abdoulaye Wade, Inspecteur d'académie de Saint Louis, après avoir rappelé que « Cette journée entre dans le cadre d'un programme que nous avons initié depuis l'année dernière et que nous avons appelé « Un mois, un Lycée » », a indiqué que l'inspection d'académie, est entrain de dérouler une des recommandations fortes des autorités scolaires à savoir la mise en oeuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation.

Il conclut sur une déclaration pleine d'engagement en ces termes « Nous ne pouvons pas réussir le pari d'un développement endogène sans nous adosser aux valeurs et à la citoyenneté, c'est pourquoi nous demandons aux élèves d'intégrer le message du parrain qui souhaite que les élèves de Walaldé aient les mêmes chances que tous les élèves du Sénégal »

Un pont numérique vers le monde

Le programme de la journée s'est poursuivi avec les différentes activités au menu à savoir : l'acte symbolique de reboisement de cinq (05) arbres dont un en hommage au parrain, traduisant la volonté de promouvoir l'éducation environnementale et le développement durable en milieu scolaire.

L'inauguration de la salle multimédia de pointe, figure parmi les temps forts de la journée. Elle est, faut-il le souligner, le fruit d'un partenariat entre la GIZ (Coopération allemande), la Fondation YOU et le parrain.

La Salle multimédia permet ainsi de désenclaver numériquement la commune de Walaldé, en offrant aux élèves du Nord les mêmes chances que ceux de la capitale. La Salle multimédia est destinée à la formation des jeunes, de la maternelle à la 1ère, dans les langues (anglais et français) et les mathématiques. Elle est équipée d'un mobilier composé de quarante (40) tables, quarante (40) chaises, quarante (40) tabourets, un bureau, deux fauteuils, quatre chaises visiteurs, et dotée de quinze (15) ordinateurs portables et un ensemble de tablettes numériques.

Plus qu'une simple cérémonie de remise de matériels, « C'est un signal fort, un acte concret, une vision assumée, celle de donner à nos enfants, ici-même au village, les mêmes chances que partout ailleurs », a déclaré le parrain, M. Seybatou AW.

Dans un monde où la maîtrise n'est plus un avantage mais une nécessité, « Nos enfants doivent pouvoir apprendre, créer, s'ouvrir et rêver sans être limités par leurs lieux de naissance », souligne M. AW.

Voilà donc, un modèle de "Local Leadership", à saluer, et qui représente une alternative pour désenclaver numériquement des zones comme l'Île à Morphil, là où les budgets publics mettent parfois plus de temps à y arriver.

L'éducation c'est l'affaire de tous !

Avec cette Salle multimédias, les élèves, les enseignants à la fois, disposeront d'un environnement moderne pour enrichir leurs cours, le village tout entier pourra franchir une nouvelle étape dans son accès au savoir.

Autre temps fort de la journée, il a été procédé à la remise de matériels complets de laboratoire pour le bloc scientifique d'un coût de vingt millions, au profit du lycée de Walaldé, pour les cours de physique, chimie et Sciences de la terre, ainsi que des ouvrages (environs 1116 unités) dans ces mêmes disciplines, de la 6ème à la Terminale.

L'ambition est claire selon M. AW : « Il s'agit d'une part, de stimuler la curiosité de nos jeunes, d'encourager des vocations dans les métiers techniques et scientifiques, et d'autre part, de renforcer le niveau général du lycée afin qu'il devienne un établissement de référence dans la région. »

Le village a du talent : « Il suffit d'une étincelle pour l'allumer », déclare en outre le parrain, non sans indiquer que toutes ces actions s'inscrivent dans une vision simple et forte autour de la maxime : « Investir dans la jeunesse c'est investir dans l'avenir ». C'est tout l'esprit de AVENI RE, le nom de la prestigieuse société de réassurance qu'il a créée, lui-même.

Ramené au domaine de l'éducation cela prend tout son sens, car dit-il, « L'éducation, c'est l'affaire de tous ! ».

A propos de ce bijou offert, Seybatou AW s'est d'abord adressé aux enseignants en les exhortant à utiliser le matériel comme un levier de transformation. Ensuite aux élèves, il les a engagés à travailler avec détermination et ambition, enfin aux parents, ils leur a demandé d'accompagner et d'encourager les enfants tout en encourageant les autorités administratives et éducatives à continuer à soutenir ces initiatives.

Les élèves s'engagent à leur tour

Au-delà de l'infrastructure et de l'équipement, c'est toute une philosophie, un état d'esprit que Seybatou AW a voulu inscrire dans la durée. La signature d'un contrat de performance avec l'administration entre dans ce sillage. Il va engager désormais toutes les parties (élèves, enseignants et parents) autour d'objectifs de discipline, d'assiduité et d'excellence académique.

Ainsi, en exhortant les élèves à croire en leurs capacités et à viser haut, malgré les contraintes du milieu rural, il a rappelé que « l'éducation est le socle de toute transformation sociale durable, surtout dans les zones rurales. » Des propos longuement applaudis par une assistance visiblement émue, exprimant ainsi un acquiescement.

Abibatou Ba, porte-parole des élèves a déclaré au nom de ses camarades : « Nous sommes conscients de la chance que nous avons de pouvoir progresser et nous remercions sincèrement le parrain pour son geste généreux qui restera gravé dans nos mémoires, l'Inspection d'académie et l'ensemble des enseignants ». Pour aller plus loin, elle ajoute : « Nous, élèves du lycée de Walaldé, nous nous engageons à plus d'assiduité, d'abnégation et à utiliser ce matériel de manière responsable. », a-t-elle déclaré avec force.

A leur tour, les enseignants aussi ont exprimé leur satisfaction, comme l'a si bien dit M. Dieng, professeur de SVT. Selon lui, en dotant l'établissement d'une salle moderne et d'un matériel adapté, « Le parrain permet aux élèves de passer de la théorie à l'expérimentation réelle ». Et lui de souligner que « Cette infrastructure est une source de motivation majeure pour faire aimer les sciences et inverser la tendance des séries littéraires ». Son collègue, M. Ka, également professeur de SVT, confirme et ajoute : « Cette action de M. Aw est une aubaine pour la promotion des matières scientifiques car, ici, beaucoup d'élèves choisissent les séries L. »

Une promesse

La cérémonie d'inauguration de la salle du Lycée de Walaldé a aussi été l'occasion de revisiter les actions de Seybatou Aw dans la localité. Elles sont nombreuses et vont de l'électrification, à la construction de salles de classes, en passant par l'appui médical (don d'un appareil d'échographie de dernier cri et divers médicaments), l'introduction de la vannerie comme activité de soutien, l'appui au financement des femmes, l'appui à la formation professionnelle des jeunes, l'introduction d'un projet pilote pour la pisciculture etc...

Cette journée est certainement marquée d'une pierre blanche dans l'histoire du lycée de Walaldé. Un lieu où, chaque matin, plus de 600 élèves franchissent le portail avec la même espérance : apprendre, réussir et ouvrir une fenêtre sur le monde. Entre reconnaissance, exigence et espoir, le parrain trace les contours d'une école plus ambitieuse, portée par l'exemple d'un parcours de réussite et par une communauté résolument tournée vers l'avenir.

Le sentiment dominant, lorsqu'on quitte les lieux, alors que le soleil pointe à l'horizon, est que l'école reste plus qu'un établissement, elle est une promesse.

Un Parrain source d'inspiration

Chez Seybatou AW, la trajectoire professionnelle ressemble moins à une carrière linéaire, qu'à une succession de choix assumés. Ingénieur électromécanicien de formation, passé par l'École normale William-Ponty de Thiès, de l'Institut énergétique de Moscou et de l'Université Paris-XII, Titulaire d'un Advanced Management Program (AMP) du MDE Business School d'Abidjan, en partenariat avec l'IESE Business School de l'Université de Navarre (Espagne), il aurait pu poursuivre une carrière confortable dans l'enseignement et la recherche en Europe.

Il y enseigne d'ailleurs, au début des années 1980, l'automatique et la robotique à l'Université Paris-XII. Mais très tôt, une conviction s'impose à lui : mettre ses compétences au service de l'Afrique.

De retour sur le continent à la fin des années 1980, il s'engage dans des projets à forte intensité technique et symbolique. À SONED-Afrique, il participe au contrôle et à la supervision des équipements électromécaniques du barrage hydroélectrique de Manantali, un chantier structurant pour l'intégration énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Une expérience fondatrice, au croisement de la rigueur technique et de la vision régionale.

C'est pourtant dans l'assurance et la réassurance que Seybatou AW va marquer durablement son empreinte. En 1988, il rejoint la Compagnie commune de réassurance (CICA-Ré) à Lomé. Pendant quatorze ans, il sillonne la sous-région, inspecte des sites industriels, analyse des risques complexes, accompagne les compagnies d'assurances et contribue à structurer un marché encore jeune. « Ce n'est pas un métier de bureau », confient ceux qui l'ont vu arpenter centrales électriques, usines et infrastructures stratégiques, carnet de notes à la main.

Pédagogue dans l'âme, il partage aussi son expérience. Depuis plus de trente ans, il enseigne à l'Institut international des assurances (IIA) de Yaoundé et anime séminaires et conférences au profit des cadres du secteur. Une transmission qu'il considère comme un devoir autant qu'un levier de professionnalisation du marché africain.

En 2004, mû par une vision panafricaine assumée, il franchit un cap décisif : créer une société africaine de réassurance à capitaux privés. Le projet prend forme à Abidjan avec la naissance d'AVENI-Ré. Huit ans plus tard, l'État de Côte d'Ivoire accorde à la société un accord de siège, conférant à son fondateur le statut de chef de mission diplomatique. Aujourd'hui, AVENI-Ré affiche un capital de plus de 17,5 milliards de FCFA et déploie ses activités à Abidjan, Tunis, Dakar et Douala, avec une ambition clairement affichée : être un « réassureur de proximité » au service des marchés africains.

Administrateur de plusieurs compagnies d'assurances, ancien député du Sénégal au titre de la diaspora ouest-africaine (2017-2022), Seybatou AW partage son temps entre responsabilités professionnelles, engagements institutionnels et actions humanitaires. Fervent croyant, il revendique une foi « en actes », faite de discrétion et d'engagement concret.

Distingué chevalier de l'Ordre national du Mérite du Sénégal en 2011, puis de la Côte d'Ivoire en 2022, il reste avant tout un homme de terrain. Marié et père de cinq enfants, Seybatou AW incarne cette génération de bâtisseurs africains pour qui expertise, vision régionale et sens du collectif sont indissociables.

Un parcours que beaucoup d'élèves considèrent déjà comme un modèle et pour beaucoup d'entre eux, son histoire rend l'excellence tangible, voire accessible.

Lejecos Magazine Mars 2026

El Hadji Seybatou AW entrain de planter son arbre

El Hadji Seybatou AW, s'adressant à la presse locale de Walalde

Signature Contrat de Performance entre l'Inspecteur d'académie de Saint Louis à gauche et le Proviseur de Walaldé à droite

Visite guidée du bloc scientifique entièrement offert par le parrain El Hadji Seybatou AW