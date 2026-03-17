Sénégal: Au pays - Le groupe Disway annonce une progression de 8,4% de son résultat net en 2025

17 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
analyse Par Oumar Nourou

Le groupe marocain Disway, qui opère dans la distribution de matériel informatique, a annoncé une progression de 8,4'% de son résultat net consolidé au 31 décembre 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

Selon le compte de produits et de charges consolidé établi par la direction du groupe, ce résultat net se situe à 85 millions de dirhams (MDH) contre 79 MDH en 2024. « Cette progression s'explique par l'amélioration de la rentabilité opérationnelle et du résultat financier », a souligné la direction de Disway.

Quant au chiffre d'affaires consolidé, il affiche une progression 9%, s'élevant à 2 076 MDH contre 1 905 MDH en 2024. De l'avis des responsables de Disway, cette croissance reflète la bonne dynamique commerciale du groupe marquée par une forte accélération à l'international.

Le résultat d'exploitation est en hausse de 4,7% avec une réalisation passant de 103 MDH en 2024 à 108 MDH en 2025.

« Fort de sa solidité financière et de son expertise technologique, Disway entend renforcer sa position de leader IT, en diversifiant son offre au Maroc et en accélérant son expansion internationale avec l'ouverture de deux nouvelles représentations en Côte d'Ivoire et en Mauritanie », ont laissé entendre les responsables du groupe à propos des perspectives qui se dessinent.

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