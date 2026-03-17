Afrique: UEMOA - L'activité des Btp en progression en décembre 2025

17 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

L'activité dans le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp) au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a enregistré une progression au mois de décembre 2025 par rapport au mois précédent. C'est ce qui ressort des données issues de la Note de conjoncture économique de février 2026 publiée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceoa).

Selon l'enquête réalisée auprès des chefs d'entreprise du secteur, l'indice d'activité des Btp reste au-dessus de sa moyenne de long terme fixée à 100. L'écart ressort ainsi à +5,0 points, un niveau resté stable par rapport au mois précédent.

L'analyse par pays met en évidence une amélioration de l'activité dans plusieurs économies de l'Union. Les progressions les plus importantes sont observées au Bénin, où l'indice affiche une hausse de 26,3 points, suivi du Sénégal avec +23,6 points.

Des évolutions positives sont également notées au Burkina Faso (+14,9 points), en Côte d'Ivoire (+9,0 points) et en Guinée-Bissau (+7,9 points). À l'inverse, certains pays de l'Union ont enregistré une contraction de l'activité dans le secteur des Btp.

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C'est notamment le cas du Mali, où l'indice recule fortement de 41,8 points. Des baisses sont également relevées au Niger (-21,8 points) et au Togo (-6,2 points).

Dans l'ensemble, ces évolutions traduisent une dynamique globalement favorable du secteur des Btp dans l'espace Uemoa, malgré des performances contrastées selon les pays.

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