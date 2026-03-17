Afrique: UEMOA - La production industrielle en hausse de 1,7 % en décembre 2025

17 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

L'activité industrielle au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a enregistré une progression au mois de décembre 2025. Selon la Note de conjoncture économique de février 2026 publiée par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a augmenté de 1,7 % en variation mensuelle.

Cette évolution intervient après une hausse de 0,9 % enregistrée le mois précédent, confirmant la dynamique positive observée dans le secteur industriel au sein de l'Union.

La progression de la production industrielle est principalement portée par les activités extractives, qui contribuent à hauteur de 0,8 point à cette croissance. Les activités de fabrication ont également soutenu cette évolution avec une contribution de 0,6 point.

Les activités liées à la production et distribution d'eau, à l'assainissement, au traitement des déchets et à la dépollution ont également participé à cette progression, contribuant pour 0,2 point.

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Par ailleurs, le secteur de la production et distribution d'électricité et de gaz est repassé en zone de croissance avec une contribution de 0,1 point, après avoir enregistré une contraction de -0,3 point le mois précédent.

En glissement annuel, la production industrielle au sein de l'Uemoa affiche une hausse de 5,3 % en décembre 2025, après une progression de 4,2 % observée un mois plus tôt. Cette dynamique est largement soutenue par la croissance des activités extractives, qui contribuent pour 2,6 points à cette évolution.

Les activités de fabrication participent également à cette performance avec 1,5 point, tandis que la production et distribution d'électricité et de gaz apporte une contribution de 0,9 point.

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