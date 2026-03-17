Gabon: Vie associative - Aimons-nous Vivant (ANV) réussit son baptême de feu

Sous l'impulsion de son président, M. Anaclet Bissielo, l'association « Aimons-Nous Vivants » (ANV) a marqué les esprits ce dimanche 15 mars 2026. Pour sa toute première sortie officielle depuis la formalisation de ses statuts, l'organisation a choisi le terrain de la salubrité urbaine. Une opération de curage de caniveaux qui sonne comme un véritable « coup de maître » pour cette jeune structure.

Le soleil de plomb qui s'est abattu sur la capitale gabonaise ce dimanche n'a en rien entamé la détermination des membres de l'association « Aimons-Nous Vivants » (ANV). Bien au contraire.

Pour leur entrée en scène officielle dans le paysage associatif national, le président Anaclet Bissielo et ses troupes ont décidé de joindre l'acte à la parole en s'attaquant à un problème majeur du quotidien des Librevillois : l'obstruction des réseaux d'évacuation d'eau.

Dès les premières heures de la matinée, le décor était planté. Armés de pelles, de pioches, de râteaux et de brouettes, les membres de l'ANV, épaulés par de nombreux riverains et des volontaires du quartier PK7, se sont jetés dans l'arène. L'objectif était clair : redonner vie aux artères de drainage souvent négligées.

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Dans une ambiance de camaraderie et de labeur, des tonnes de détritus ont été extraites des entrailles du sol. Bouteilles en plastique, sachets non biodégradables et résidus divers ont été évacués de façon méthodique. « C'est un travail de titan, mais nécessaire. Pour un coup d'essai, nous voulions montrer que l'engagement citoyen n'est pas qu'un concept, c'est une action concrète », a confié un membre actif de l'association.

Au-delà du simple nettoyage de surface, l'opération a permis d'ouvrir des passages d'eau stratégiques qui empêchaient jusqu'alors une évacuation fluide des eaux de pluie. En cette saison où les intempéries peuvent être dévastatrices, cette action préventive a été saluée avec enthousiasme par les populations locales, soulagées de voir leurs infrastructures reprendre du service.

La présence et l'implication directe de M. Anaclet Bissielo ont galvanisé les troupes, rappelant que l'association, désormais dotée de ses statuts et règlements, entend peser durablement dans le développement social et environnemental du pays.

Si cette journée du 15 mars restera gravée comme le point de départ officiel de l'ANV, l'aventure ne s'arrête pas là. Conscients de l'ampleur de la tâche, les responsables de l'association ont d'ores et déjà donné rendez-vous aux bénévoles dans quelques jours pour la finalisation de cette opération d'envergure.

Avec ce premier succès, « Aimons-Nous Vivants » prouve que l'union des forces et la volonté politique associative peuvent transformer le visage d'un quartier en quelques heures. À Libreville, une nouvelle force citoyenne est née, et elle compte bien faire parler d'elle.