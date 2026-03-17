Afrique: Hausse du Prix du Pétrole liée aux tensions Iran-États-Unis/Israël - Une opportunité économique et d'emplois pour le Gabon

Les tensions géopolitiques entre l'Iran, les États-Unis et Israël provoquent une nouvelle onde de choc sur les marchés énergétiques mondiaux. Depuis plusieurs semaines, les prix du pétrole connaissent une volatilité remarquable. Pour plusieurs pays producteurs africains, dont le Gabon, cette situation pourrait paradoxalement ouvrir une fenêtre d'opportunité économique.

Dans une analyse consacrée à cette conjoncture internationale, Emmanuel Obakamba Ombana, spécialiste des questions de mobilisation des ressources et de développement des partenariats, estime que les crises énergétiques mondiales peuvent devenir des leviers de transformation économique si elles sont anticipées par des politiques publiques adaptées.

« Les crises énergétiques mondiales ne doivent pas être perçues uniquement comme des facteurs d'instabilité. Elles peuvent également constituer des moments stratégiques permettant aux pays producteurs de renforcer leurs investissements et de repositionner leur économie », explique Emmanuel Obakamba Ombana.

1 - Une flambée spectaculaire des prix du pétrole.

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Les risques de perturbation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % du pétrole mondial, ont entraîné une hausse rapide du prix du brut sur les marchés internationaux.

Au début du mois de mars 2026 :

- Le Brent a dépassé 114 dollars le baril avant de se stabiliser autour de 104 dollars.

- Le WTI américain a atteint près de 115 dollars, son niveau le plus élevé depuis plusieurs années.

- Plusieurs scénarios envisagent des prix pouvant atteindre 120 à 150 dollars si les tensions persistent.

Dans ce contexte, certains gouvernements occidentaux envisagent la libération de réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser les marchés.

Selon Emmanuel Obakamba Ombana, cette situation rappelle la fragilité de l'équilibre énergétique mondial. « La géopolitique du pétrole influence directement les équilibres économiques internationaux. Les pays producteurs devraient transformer ces cycles de hausse en investissements structurants », souligne-t-il.

2 - Le Gabon, un producteur africain stratégique.

Dans ce contexte, le Gabon apparaît comme l'un des pays africains susceptibles de tirer profit d'une hausse durable des prix du pétrole.

Les données récentes indiqueraient que :

- la production nationale se situerait autour de 214.000 barils par jour ;

- le pétrole représente près de 80 % des exportations nationales ;

- environ 91 % de la production est destinée aux marchés internationaux.

Cette forte dépendance au pétrole constitue à la fois un avantage économique et un défi pour la diversification de l'économie.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, « le véritable enjeu pour le Gabon n'est pas seulement d'augmenter les recettes pétrolières, mais de transformer ces ressources en investissements durables capables de soutenir l'emploi et la croissance ».

À cela, on note également des recettes supplémentaires potentiellement importantes et une hausse du prix du pétrole qui peut avoir un impact direct sur les recettes publiques.

À titre d'exemple :

- production moyenne : 200.000 barils par jour ;

- augmentation du prix : 10 dollars par baril.

Cela représenterait environ 730 millions de dollars supplémentaires par an, soit près de 440 milliards de francs CFA, avant les mécanismes de partage contractuel.

Fort de cela, Emmanuel Obakamba Ombana, souligne que ces ressources supplémentaires pourraient jouer un rôle stratégique dans le financement des priorités nationales.

« Une gestion beaucoup plus rigoureuse des recettes pétrolières peut permettre d'accélérer les investissements dans la formation, les infrastructures et les secteurs productifs », affirme-t-il.

3 - Transformer la rente pétrolière en emplois.

Pour que la hausse du pétrole bénéficie réellement à l'économie nationale, plusieurs orientations peuvent être envisagées.

Renforcer le contenu local :

- Le secteur pétrolier génère de nombreux emplois indirects dans la logistique, la maintenance industrielle, la sécurité ou les services.

« Une politique ambitieuse de contenu local pourrait permettre à des milliers de jeunes Gabonais d'accéder à des emplois qualifiés dans l'industrie énergétique », estime Emmanuel Obakamba Ombana.

Cela passe par la formation d'une nouvelle génération de techniciens ;

La mise en place d'un programme national de formation énergétique pourrait développer des compétences dans des métiers stratégiques :

- soudure industrielle ;

- instrumentation pétrolière ;

- maintenance offshore ;

- sécurité et environnement ;

Ces métiers figurent parmi les plus recherchés dans l'industrie énergétique internationale.

4 - Soutenir l'entrepreneuriat énergétique.

Dans une dynamique d'un meilleur investissement, une part des recettes pétrolières pourrait financer des incubateurs, des startups de services énergétiques et des programmes d'innovation.

*« L'énergie peut devenir un moteur d'entrepreneuriat pour la jeunesse Gabonaise en particulier et Africaine en général si des mécanismes d'accompagnement sont mis en place », les investissements dans l'agriculture et l'agro-industrie également ne sont pas en restes.

Le Gabon importe encore une grande partie de ses produits alimentaires. Investir dans l'agriculture moderne, la transformation agroalimentaire et la logistique rurale permettrait de créer de nombreux emplois.

5 - Accélérer la diversification économique.

La hausse des recettes pétrolières pourrait enfin financer le développement de secteurs stratégiques tels que :

- la transformation du bois ;

- l'exploitation minière ;

- l'économie numérique ;

- le tourisme écologique :

- les industries de transformation ;

- Etc.

6 - Une opportunité stratégique pour le Gabon.

La flambée actuelle des prix du pétrole illustre la nature cyclique des marchés énergétiques.

Pour le Gabon, l'enjeu dépasse la simple hausse du baril. Il s'agit de transformer cette conjoncture internationale en opportunité de développement durable.

« Si les revenus pétroliers sont orientés vers l'investissement productif, la formation des jeunes et l'innovation économique, cette période pourrait marquer un tournant important pour l'économie gabonaise », conclut Emmanuel Obakamba Ombana.