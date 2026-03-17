Gabon: Action RSE - Remise d'un don de médicaments et de mobilier à l'infirmerie de Lifouta

La Setrag renforce durablement l'accès aux soins de santé à Lifouta et dans les localités riveraines du Transgabonais. Engagée en faveur du développement des communautés riveraines du chemin de fer, la Société D'exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, le vendredi 13 février 2026, à une importante Remise de dons de produits pharmaceutiques et de mobilier à l'infirmerie de Lifouta, dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Cette action s'inscrit dans la continuité des initiatives menées par l'entreprise pour renforcer l'accès aux services sociaux de base le long du corridor ferroviaire.

Fidèle à l'axe 3 de sa stratégie de Développement Durable, axé sur le dialogue et le soutien aux parties prenantes, la Setrag consolide son rôle d'acteur citoyen de proximité. À la suite d'une doléance formulée par les regroupements de villages de Lifouta, la Direction Générale, à travers son Comité de Sollicitations, a mobilisé les ressources nécessaires afin d'améliorer les conditions de prise en charge du dispensaire local, et augmenter la capacité d'accueil des riverains lors de leur réunion autour du Chef de village.

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La dotation comprend un stock de médicaments essentiels, notamment des antipaludéens, des antibiotiques, des antalgiques et divers consommables médicaux, ainsi que du mobilier destiné à améliorer les conditions d'échanges de la Chefferie de la commune. Cette contribution permettra d'optimiser la prise en charge des populations des villages environnants situés le long de la voie ferrée.

La cérémonie officielle de remise s'est déroulée dans un climat de convivialité et de responsabilité partagée. Le matériel a été remis par Monsieur Tindy Séverin, Chef de gare de Lifouta, représentant la Setrag, et réceptionné par Monsieur Lota Olivier, infirmier du dispensaire, qui a exprimé sa gratitude au nom des bénéficiaires.

Au-delà de cette action ponctuelle, la Setrag poursuit une dynamique RSE soutenue dans les localités riveraines du Transgabonais. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a consacré près de vingt millions de FCFA à des projets communautaires, dont une part significative dédiée au secteur de la santé.

A ce titre, un don similaire de médicaments avait également été fait au bénéfice de l'infirmerie de la localité de Lastourville. Des appuis ont également été apportés dans le domaine de l'éducation à travers la distribution de kits scolaires, soit 250 livres au bénéfice de l'Ecole publique de Lastourville, ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires, notamment l'école publique d'Oyan et l'aménagement de la salle multimédia de Booué.

La cérémonie s'est achevée par la signature des lettres de décharge par les deux parties, garantissant la transparence et la traçabilité de l'opération. À travers cette initiative, la Setrag réaffirme que sa performance ne se mesure pas uniquement à ses résultats opérationnels, mais également à son impact positif et durable sur le bien-être des populations vivant le long de son réseau ferroviaire.