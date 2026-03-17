Afrique: AfrexInsure - Lesley Ndlovu prend les rênes de la direction générale

La filiale d’assurance spécialisée de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), AfrexInsure, amorce une nouvelle étape de son développement avec la nomination de Lesley Ndlovu en qualité de Président-directeur général, effective depuis janvier 2026. Il succède ainsi à Jonas Mushosho à la tête de cette structure stratégique dédiée à la couverture des risques liés au commerce et à l’investissement en Afrique.

Cette nomination intervient dans un contexte charnière pour AfrexInsure, alors que l’entreprise passe d’une phase de démarrage à une dynamique de croissance accélérée. L’enjeu est de taille. Il s’agit de renforcer la gouvernance, d’améliorer la conformité réglementaire, de stimuler l’innovation et de consolider la gestion des risques dans un environnement commercial africain en pleine mutation. L’information a été rendue publique à travers un communiqué officiel de l’institution panafricaine.

De nationalité zimbabwéenne, Lesley Ndlovu arrive avec une solide expérience acquise au sein de grandes institutions internationales telles qu’AXA Specialty, African Risk Capacity et AXIS Capital. Son parcours est marqué par la direction d’équipes multidisciplinaires dans des environnements à haut risque, où la rigueur en matière de souscription et la solidité de la gouvernance sont essentielles à la performance durable.

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Lors de son passage chez AXA Specialty, il s’est illustré par le développement de produits d’assurance adaptés à des segments de risques complexes, une compétence jugée cruciale pour accompagner l’ambition d’AfrexInsure de proposer des solutions différenciées et adaptées aux réalités africaines, a indiqué la même source.

Cette nomination stratégique vise à renforcer la capacité d’AfrexInsure à soutenir les échanges commerciaux sur le continent, encore freinés par des coûts d’assurance élevés, une capacité locale limitée et une forte dépendance aux marchés offshore pour la souscription et la réassurance.

Réagissant à sa prise de fonction, Lesley Ndlovu a exprimé sa volonté de faire d’AfrexInsure un acteur clé de la transformation économique africaine. Il a notamment souligné l’importance de développer des solutions d’atténuation des risques « sophistiquées et bien capitalisées », ancrées localement, afin de lever les obstacles structurels au commerce intra-africain.

De son côté, le président d’Afreximbank, Dr George Elombi, s’est dit convaincu que cette nomination permettra de renforcer le rôle d’AfrexInsure dans la gestion des risques commerciaux, tout en contribuant à retenir les primes d’assurance sur le continent.

À l’heure où l’Afrique s’engage davantage dans l’industrialisation et la création de valeur ajoutée, l’assurance spécialisée apparaît comme un levier stratégique pour sécuriser les investissements et attirer des capitaux vers des secteurs clés du développement socio-économique. Une ambition que AfrexInsure entend désormais concrétiser sous la direction de son nouveau dirigeant, selon le communiqué de l’institution.