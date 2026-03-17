Sénégal: LDC - Mamadou Sarr titulaire contre le PSG ?

Chelsea doit réaliser un sacré exploit face au PSG pour poursuivre sa saison en Ligue des champions. Mamadou Sarr, revenu cet hiver, pourrait jouer un rôle.

Après la claque 5-2 reçue la semaine dernière au Parc des princes, Chelsea reçoit les champions d'Europe ce mardi 17 mars 2026 en 1/8e de finale retour de la Ligue des champions. Le coach Liam Rosenior devra faire des choix dans une défense qui a pris l'eau en France. Aligné au match aller, Wesley Fofana est blessé et donc forfait pour la manche retour, renseigne L'Equipe. Une absence qui pourrait profiter à Mamadou Sarr.

Le champion d'Afrique pourrait ainsi disputer le premier match de Ligue des champions de sa carrière. Revenu cet hiver, Mamadou Sarr a disputé 4 matchs, 2 en championnat et 2 autres en FA Cup.