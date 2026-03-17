Sénégal: LDC - Mamadou Sarr titulaire contre le PSG ?

17 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Chelsea doit réaliser un sacré exploit face au PSG pour poursuivre sa saison en Ligue des champions. Mamadou Sarr, revenu cet hiver, pourrait jouer un rôle.

Après la claque 5-2 reçue la semaine dernière au Parc des princes, Chelsea reçoit les champions d'Europe ce mardi 17 mars 2026 en 1/8e de finale retour de la Ligue des champions. Le coach Liam Rosenior devra faire des choix dans une défense qui a pris l'eau en France. Aligné au match aller, Wesley Fofana est blessé et donc forfait pour la manche retour, renseigne L'Equipe. Une absence qui pourrait profiter à Mamadou Sarr.

Le champion d'Afrique pourrait ainsi disputer le premier match de Ligue des champions de sa carrière. Revenu cet hiver, Mamadou Sarr a disputé 4 matchs, 2 en championnat et 2 autres en FA Cup.

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