Afrique: Mondial 2026 - l'Iran dit « négocier » avec la FIFA pour déplacer ses matches au Mexique

La Fédération iranienne « négocie » avec la Fifa pour disputer ses matches du premier tour de la Coupe du monde 2026 au Mexique plutôt qu'aux Etats-Unis, a affirmé lundi l'ambassade d'Iran au Mexique, sans que l'instance du foot mondial ne le confirme.

« Étant donné que (le président américain Donald) Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux Etats-Unis », a déclaré le patron de la fédération iranienne, Mehdi Taj, dans des propositions rapportées sur le compte X de l'ambassade.

« Nous sommes en négociations avec la Fifa pour que les matches de l'Iran à la Coupe du monde se déroulent au Mexique », a-t-il ajouté.

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Contactée par l'AFP, l'instance mondiale du football a indiqué être « en contact régulier avec toutes les fédérations participantes, y compris la République islamique d'Iran, afin de discuter de la » du Mondial. En revanche, loin de confirmer la possible délocalisation des rencontres de l'Iran, la Fifa dit « se réjouir » de voir toutes les sélections « disputer le tournoi conformément au calendrier des matchs annoncés le 6 décembre 2025 », prévoyant un premier tour intégralement aux Etats-Unis pour la « Team Melli ».

L'ambassadeur d'Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a pour sa part déclaré lundi « le manque de coopération du gouvernement américain dans la délivrance des visas et la fourniture de soutien logistique » à la délégation iranienne avant la Coupe du monde, dans un communiqué diffusé sur le site internet de la représentation.

Il a ajouté avoir lui- « suggéré même à la Fifa que les matches de l'Iran soient déplacés des Etats-Unis vers le Mexique ».

L'Iran doit affronter le premier tour de la Coupe du monde la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles puis l'Egypte à Seattle. Son camp de base pendant le tournoi est censé être situé à Tucson, dans l'Arizona. Tout en affirmant que la sélection iranienne était « la bienvenue » aux Etats-Unis, co-organisateurs de la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique, Donald Trump avait souligné la dernière semaine que les joueurs iraniens ne seraient pas en « sécurité » sur le territoire américain, sans préciser les menaces qui pesaient contre eux.

Auparavant, le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait assuré que le président américain lui avait promis d'accueillir la sélection iranienne.

« Personne ne peut exclure l'équipe nationale d'Iran de la Coupe du monde », avait répondu la Team Melli sur son compte instagram.

Israël, associé aux États-Unis, a lancé le 28 février une vaste offensive contre la République islamique qui a répondu par des vagues de missiles et de drones sur le territoire israélien et sur des cibles américaines dans les pays de la région.